Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Statistische Bundesamt bestätigte zum Ende der letzten Woche seine Schätzung hinsichtlich der dt. Inflationsrate für den Monat August: 2,2%, so die Analysten der Nord LB.Dies korrespondiere mit dem ersten Anstieg seit Dezember 2024. In Europa notiere die Teuerung aktuell bei 2,1% und damit fast auf dem Inflationsziel (2,0%) der Europäischen Zentralbank (EZB). Letzte Woche habe die EZB den Leitzins im Euro-Raum nicht angetastet. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau schließe derweil Lockerungen auf den kommenden Sitzungen nicht aus. Die nächsten EZB-Zinsentscheide seien für den 30.10. und 18.12. terminiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
