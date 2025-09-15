Murnau am Staffelsee (ots) -- Von Quantencomputing bis hin zur Medizintechnik: "HighTechReady-Osmium" (HTR) wird in immer mehr Zukunftsindustrien zum unverzichtbaren Werkstoff- Der aktuelle Zeitpunkt auf dem Edelmetallmarkt bietet privaten Investoren ideale Voraussetzungen für den Einstieg in HTR-Osmium.Osmium hat als achtes und zuletzt in den Markt eingeführtes Edelmetall der Welt in den vergangenen Jahren eine steile Karriere als werthaltige Sachanlage angetreten. Insbesondere dient es der Schmuck- und Uhrenindustrie, die mit Umsatzproblemen zu kämpfen hat, mit neuen Ansätzen neue Anreize für faszinierenden Schmuck zu erzeugen. Fallende Diamantenpreise und zu hohe Goldpreise stoßen für kristallines Osmium eine Tür auf, die international Beachtung findet. Osmium wird mittlerweile in 40 Ländern der Welt auf 4 Kontinenten angeboten. Als kristallines Metall, oder jetzt eben auch als "HighTechReady-Osmium".Damit beginnt ein neues Kapital in der Geschichte des Osmiums: "Mit einem zweiten Exit in weitere Märkte wird Osmium auch als Rohmaterial für Sachanleger wichtig", sagt Ingo Wolf, Laborleiter des deutschen Osmium-Instituts voraus. Wolf gilt weltweit als der führende Experte für das Edelmetall und war auf der International Precious Metal Institute (IPMI) Abschlusssprecher mit seinem Thema.Wichtige Zukunftsindustrien werden auf lupenreines HTR-Osmium angewiesen seinDer Grund für den Optimismus und die Zeitenwende am Osmium-Markt: Das in seiner Rohform unspektakuläre, unfälschbare Edelmetall wird in einer speziell gereinigten Form in vielen Zukunftsindustrien immer wichtiger. Dazu gehören das Quantencomputing der zweiten Generation, Medizintechnik, Hochtemperatur-Supraleitung und anspruchsvolle Militärtechnik. Weitere Anwendungen finden sich auch in Technologien, die dazu dienen, das Kohlendioxid der Luft, mit einem der Photosynthese ähnlichen Prozess, aus der Atmosphäre zu holen und dabei noch Energie zu gewinnen. All diese besonders für den Standort Deutschland sehr bedeutsamen Zukunftsbranchen benötigen in Zukunft "HighTechReady-Osmium" (HTR).Mit dem Online-Kauf und der Einlagerung im Murnauer Hochsicherheitslager profitieren private Sachinvestoren vor allem von den immensen Zukunftsaussichten des Quantencomputings und weiterer Zukunftstechnologien. Osmium schickt sich an, das wichtigste Langzeitsachanlagemetall zu werden.Pulver mit Präzision: "HighTechReady-Osmium" im Detail"HighTechReady-Osmium" beschreibt eine besonders reine Pulverform des Metalls, die entweder zur Kristallisation geeignet ist oder direkt in innovativen Technologien genutzt werden kann.Damit Osmium in sensiblen Hightech-Bereichen genutzt werden kann, müssen einige Störelemente fast vollständig entfernt werden. Erst durch diese Reinigung erreicht das Pulver die nötige Reinheit, um weiterverarbeitet zu werden. Am Ende entsteht ein feinkörniges Material mit leicht grauem Schimmer, das sich für Anwendungen wie Supraleitung oder Quantencomputing eignet - überall dort, wo es auf höchste Reinheit ankommt.Osmiun: Das Sizilium des QuantencomputingsIn den USA im Staat Oregon kursiert bereits die Aussage: "Osmium schickt sich an, das Silizium des Quantencomputings zu werden."Diese Aussage wird in Deutschland vervollständigt: Silizium ist das häufigste Element der Erde und Osmium das seltenste. Während Silizium die Grundlage der klassischen Computerindustrie bildet und durch seine Verfügbarkeit in Massenproduktion eingesetzt werden kann, steht Osmium für das exakte Gegenteil: maximale Knappheit bei zugleich einzigartigen physikalischen Eigenschaften. Für Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, Supraleitung oder Präzisionsmedizin wird es gerade diese Seltenheit sein, die Osmium zu einem Schlüsselfaktor macht. Was Silizium für die Digitalisierung war, kann Osmium für die nächste technologische Revolution werden.Preisstruktur und sichere Verwahrung von HTR-OsmiumHTR-Osmium wird mit 50 % des Preises von kristallinem Osmium bewertet. Mit dem Erwerb von HTR-Osmium ist zwingend die Lagerung im Hochsicherheitslager des Osmium-World-Council in Murnau verbunden, da die Ware in Sammelverwahrung gelagert wird. Auch kristallines Osmium kann in diesem Lager eingelagert werden.Weitere Informationen zu den Preisen und dem Erwerb von HTR-Osmium sind auf der Website www.osmium-preis.com und www.osmium.com ersichtlich.Über das Osmium-InstitutDas Osmium-Institut mit Sitz in Murnau am Staffelsee ist die weltweit führende Institution für die Forschung, Zertifizierung und Markteinführung des Edelmetalls Osmium. Als einzige Stelle weltweit kristallisiert, prüft und zertifiziert das Institut Osmium für den Handel und die Verwendung in Industrie und Schmuck. Gegründet mit dem Ziel, die Fälschungssicherheit und Transparenz im Osmium-Markt zu gewährleisten, ist das Institut heute in über 40 Ländern aktiv und treibt maßgeblich die Erschließung neuer Anwendungen in Hightech-Industrien voran. Mit dem Hochsicherheitslager in Murnau bietet das Institut privaten und institutionellen Investoren zugleich eine verlässliche Infrastruktur für die sichere Verwahrung von Osmium.