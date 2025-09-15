DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES-- In engen Grenzen uneinheitlich haben sich am Montag die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Hauptthema war laut Marktteilnehmern weiterhin die Aussicht auf sinkenden Zinsen in den USA, wenn die US-Notenbank Mitte dieser Woche darüber entscheidet. Dazu kam die jüngst wieder stärker entfachte KI-Euphorie als Treiber. Andererseits fielen neue Konjunkturdaten aus China schwächer als erwartet aus, worauf in Shanghai und in Hongkong zwischenzeitliche Gewinne wieder verloren gingen.

Im südkoreanischen Seoul ging es bereits den zehnten Handelstag in Folge aufwärts, mittlerweile längst auf einem Rekordniveau. Der Kospi gewann 0,3 Prozent. Stützend wirkte, dass Präsident Lee Jae-Myung Pläne zur Anhebung der Kapitalertragsteuer auf Aktien verworfen hat. Die Regierung will nun den Schwellenwert für die Kapitalertragsteuer für Großaktionäre auf dem derzeitigen Niveau beibehalten.

In Schanghai schloss der Composite 0,3 Prozent niedriger, in Hongkong (Späthandel) gab der HSI 0,3 Prozent ab. An den chinesischen Plätzen wurde über neue Stimuli aus Peking spekuliert, nachdem neue Daten zeigten, dass sich die Wirtschaftsaktivität im August abgeschwächt hat. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze blieben im August hinter den Erwartungen zurück.

Die Fiskalpolitik dürfte für den Rest des Jahres unterstützender werden, meinte Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Robuste Exporte und Subventionen hätten das Wachstum im ersten Halbjahr gestützt, während beides im dritten Quartal nachgelassen habe. "Ich denke, die Zentralbanker könnten die Politik nach der Veröffentlichung der BIP-Daten für das dritte Quartal im Oktober feinjustieren", so der Experte. Große Konjunkturmaßnahmen erwartet er aber nicht, es sei denn, dass das Wachstumsziel von 5 Prozent in Gefahr gerate.

In Sydney gab das Marktbarometer minimal nach. Nicht gehandelt wurde wegen eines Feiertags in Tokio.

Gesucht waren überregional weiter Chipaktien mit der Hoffnung auf eine KI-getrieben starke Nachfrage. In Hongkong legten SMIC um 0,2 Prozent zu, in Seoul SK Hynix um 0,8 und Samsung Electronics um 1,5 Prozent.

In Sydney gaben ANZ um 0,6 Prozent nach. Die Bank hatte mitgeteilt, mit einer Strafzahlung von 240 Millionen Australischen Dollar einen Streit über Versäumnisse im Anleihehandelsgeschäft ausgeräumt zu haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.853,00 -0,1% +8,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +12,2% Kospi (Seoul) 3.407,31 +0,3% +42,0% 08:30 Shanghai-Comp. 3.861,55 -0,2% +15,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.351,44 -0,1% +31,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1733 0,0 1,1731 1,1745 +13,3% EUR/JPY 173,04 -0,1 173,22 173,04 +6,3% EUR/GBP 0,8643 -0,1 0,8654 0,8656 +4,6% GBP/USD 1,3575 0,1 1,3555 1,3569 +8,3% USD/JPY 147,48 -0,1 147,65 147,32 -6,0% USD/KRW 1.387,75 -0,4 1.393,03 1.393,07 -5,6% USD/CNY 7,0975 0,0 7,0974 7,0918 -1,6% USD/CNH 7,1230 -0,0 7,1249 7,1167 -2,9% USD/HKD 7,7758 -0,1 7,7806 7,7833 +0,2% AUD/USD 0,6659 0,2 0,6648 0,6663 +7,4% NZD/USD 0,5959 0,0 0,5956 0,5971 +6,4% BTC/USD 116.257,90 0,2 116.057,85 115.426,95 +22,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,93 62,69 +0,4% +0,24 -12,9% Brent/ICE 67,21 66,99 +0,3% +0,22 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.635,24 3.643,21 -0,2% -7,98 +38,8% Silber 42,16 42,204 -0,1% -0,04 +46,2% Platin 1.196,24 1.192,20 +0,3% +4,04 +36,1% Kupfer 4,66 4,65 +0,1% +0,01 +13,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

