DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA TILG ANL 17/33 DE000DK0NFM9 BAW/UFN
LB.HESS.THR.CA.TIL.09A/23 DE000HLB50Z7 BAW/UFN
LB.HESS.THR.CA.TIL.09C/17 DE000HLB5GH6 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA TILG ANL 17/33 DE000DK0NFM9 BAW/UFN
LB.HESS.THR.CA.TIL.09A/23 DE000HLB50Z7 BAW/UFN
LB.HESS.THR.CA.TIL.09C/17 DE000HLB5GH6 BAW/UFN
© 2025 Xetra Newsboard