Beschleunigungsplan zur Steigerung der Sortimentsabdeckung auf über 92 % bis Ende 2025

KONTICH, Belgien, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV hat einen aggressiven Plan zur Beschleunigung der Abdeckung angekündigt, durch den das beliebte Monroe®-Schraubenfedern-Sortiment bis Ende 2025 um mehr als 500 neue Artikel erweitert wird. Die bereits angelaufene Initiative wird die Abdeckung mit Monroe-Schraubenfedern in Erstausrüsterqualität auf über 92 % des Leichtfahrzeugmarktes in Europa steigern, was einer Steigerung der Abdeckung um mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Als Anbieter von Spitzenprodukten weltweit anerkannter und vertrauenswürdiger Marken ist DRiV fest entschlossen, seinen Kunden dabei zu helfen, in jeder von uns bedienten Kategorie Marktführer zu werden", so Caroline Bonard, Senior Product Manager, EMEA, DRiV. "Monroe-Schraubenfedern bieten nun ein umfassendes Programm für Kundenwachstum mit den richtigen Federtechnologien für eine breite Palette von Modellen, hochwertigen Materialien und Fertigungsprozessen, Langlebigkeit sowie einer hervorragenden Abdeckung, die auf die Bedürfnisse jedes lokalen Marktes abgestimmt ist."

Im Rahmen der Erweiterung seines Angebots hat DRiV bereits Monroe-Schraubenfedern für eine Reihe beliebter Fahrzeugfamilien/-modelle wie etwa Volkswagen Up! (2011), Golf VII (2012) und Passat B8 (2014), Peugeot 208 II (2019) sowie Nissan Juke (2010) eingeführt. In den kommenden Monaten werden weitere Artikel hinzukommen, wodurch das Angebot auf stark nachgefragte Modelle wie Toyota Yaris (2020), Ford Mondeo V Turnier (2014), BMW 3 (2018), Volkswagen Passat Alltrack B7 (2012), Honda Civic IX (2012) und viele andere erweitert wird.

Mit einer erstklassigen 5-Jahres-Garantie) entspricht jede Monroe-Schraubenfeder den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers hinsichtlich Technologie und Design. Um eine hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten, werden Monroe-Schraubenfedern ausschließlich aus hochwertigem Silizium-Chrom- oder Chrom-Vanadium-Federstahl hergestellt. Jede Feder wird anschließend sandgestrahlt und kugelgestrahlt, um Schäden durch Materialermüdung und Spannungsrisskorrosion zu verhindern. Schließlich werden zwei hochwertige Oberflächenbehandlungen - Phosphat- oder Zirkonium-Mangan-Beschichtung und Epoxidpulverbeschichtung - aufgebracht, um einen hervorragenden Korrosionsschutz zu gewährleisten und die Lebensdauer der Komponenten weiter zu verlängern.

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Monroe-Schraubenfedern hervorragende Produkte sind, die derzeit auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich sind. Mit unserer Markenstärke und unserem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit, Abdeckung, Komfort und Garantieschutz ist Monroe eine vertrauenswürdige Wahl", so Caroline.

Besuchen Sie monroe.com, um mehr über Monroe-Schraubenfedern und andere erstklassige Monroe-Produkte für Leichtfahrzeuge zu erfahren, darunter Stoßdämpfer und Federbeine, Befestigungssätze, Schutzsätze, Gasfedern, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile. Monroe bietet auch eine Reihe von Nutzfahrzeugprodukten an, darunter Achsfederbeine, Kabinendämpfer, Sitzdämpfer, Luftfedern sowie Lenkungs- und Aufhängungsteile.

Über DRiV

DRiV, eine Unternehmensgruppe von Tenneco, ist ein führender Anbieter im Automobil-Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem Portfolio von renommierten Marken wie MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel, Walker® und vielen anderen konzentriert sich DRiV auf die Lieferung hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um mehr zu erfahren.



Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.