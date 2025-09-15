Das Pan-Europäische Private Pensionsprodukt (PEPP) bekommt ein Update: Mit dem neuen Label "EuroPension" und flexibleren Regeln soll es für Verbraucher attraktiver werden. Die EIOPA hat einige Vorschläge erarbeitet, im Blick auch die bisherige Kostenobergrenze von 1%. Das Pan-Europäische Private Pensionsprodukt (PEPP) ist alles andere als ein Kassenschlager. Und Versicherer und Versicherungsmakler mögen an dieser Stelle schon abwinken. Doch die EU-Kommission erwartet nun mal Rückmeldung von den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact