Dokumentation "Die Hochglanzprofis - Deutschlands größte Waschstraße" / ab 15. September 2025 in der ARD Mediathek und um 21 Uhr im SWRSie schäumen, saugen und polieren: Christine Kaiser und ihr Team aus über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen in ihrer Waschstraße in Stuttgart jeden Tag für glänzende Autos und zufriedene Kunden sorgen. Sie alle laufen zusammen bei ihrer täglichen Challenge auf Hochtouren - und kommen an ihre Grenzen. 2.000 Autos an nur einem Tag sollen zum Strahlen gebracht werden. Der Film "Die Hochglanzprofis - Deutschlands größte Waschstraße" zeigt mehr als die täglichen Herausforderungen eines Teams, er erzählt auch die Geschichte der Menschen, die in der größten Waschstraße Deutschlands arbeiten. Ab 15. September ist die 45-minütige Dokumentation in der ARD Mediathek verfügbar und wird um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt.Hinter Schaum und GlanzDirekt an einer der wichtigsten Stuttgarter Hauptverkehrsadern liegt die meistgenutzte Autowaschanlage Deutschlands. Nach der manuellen Vorreinigung und der Durchfahrt durch die moderne, vollautomatische Waschstraße folgt ein besonderer Service, die gründliche Innenreinigung. Ein eingespieltes Team aus vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern saugt, wäscht, putzt und poliert das Fahrzeug parallel. So wird in wenigen Minuten aus dem Alltagsfahrzeug ein glänzender Begleiter.Vielfalt trifft auf VerlässlichkeitFür die Leitung ist das eine tägliche Herausforderung: Christine Kaiser und ihre Co-Chefin tragen die Verantwortung dafür, dass trotz hunderter Fahrzeuge pro Tag die Qualität stets hoch bleibt. Gleichzeitig gilt es, ein vielfältiges Team zusammenhalten - Menschen aus unterschiedlichen Nationen, mit ihren eigenen Geschichten und Träumen. Da ist zum Beispiel Herr Batal aus Syrien, der allein seine Familie ernähren muss. Im hektischen Alltag stoßen alle regelmäßig an ihre Grenzen. Nicht immer verläuft alles reibungslos, auch Reklamationen gehören dazu - doch gemeinsam stellen sie sich Tag für Tag dieser Herausforderung."Die Hochglanzprofis - Deutschlands größte Waschstraße"Die 45-minütige Dokumentation ist ab dem 15. September in der ARD Mediathek verfügbar und im SWR um 21 Uhr zu sehen.