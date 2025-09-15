Boston (www.anleihencheck.de) - In der jüngeren Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele für Angriffe auf die Unabhängigkeit von Zentralbanken, sagt Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Am eindrücklichsten sei sicher die Türkei, wo der jeweilige Gouverneur der Zentralbank seit 2019 viermal von Präsident Erdogan entlassen worden sei - meist, weil dieser niedrigere Zinssätze gefordert habe. Auch in den USA habe der von 1970 bis 1978 amtierende Fed-Vorsitzende Arthur Burns unter starkem politischem Druck von Präsident Nixon gestanden, der schließlich eine sehr viel lockerere Geldpolitik durchgesetzt habe. Daraufhin sei es zu einem Inflationsschock in den USA gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de