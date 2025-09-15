DJ EZB: Geldpolitische Analysten rechnen mit EZB-Zinssenkung im März

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung in der vergangenen Woche damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins im März 2026 um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent senken wird. Wie die EZB im Ergebnis einer entsprechenden Umfrage mitteilte, wurde aber bereits für das dritte Quartal wieder ein Einlagensatz von 2,00 Prozent erwartet und für das zweite Quartal 2028 ein Satz von 2,25 Prozent.

Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im dritten Quartal bei 2,1 Prozent liegen und im vierten Quartal bei 2,0 Prozent. Einen zyklischen Tiefpunkt von 1,7 Prozent wird sie laut Prognose im ersten Quartal 2026 verzeichnen und auch das gesamte Jahr 2026 unter dem EZB-Zielwert von 2,0 Prozent bleiben.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im dritten Quartal um 0,1 Prozent steigen und im vierten Quartal um 0,2 Prozent.

