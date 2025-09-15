© Foto: Seth Wenig - picture alliance / ASSOCIATED PRESSSollten Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen nur ein vorsichtiges Signal senden, könnte die Rallye abrupt kippen. Optionen signalisieren die größte Bewegung im S&P 500 seit Wochen.Die Finanzmärkte richten ihren Blick diese Woche gespannt auf die US-Notenbank. Am Mittwoch wird die erste Zinssenkung seit neun Monaten erwartet. Eine Reduzierung um 25 Basispunkte gilt als sicher, eine Senkung um 50 Basispunkte bleibt eine Außenseiterchance - gestützt durch schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt. Gleichzeitig notiert die Inflation weiter deutlich über dem 2 Prozent-Ziel der Fed, was die Entscheidung politisch wie ökonomisch heikel macht. Die Märkte haben bereits mehrere Zinssenkungen bis tief …Den vollständigen Artikel lesen ...
