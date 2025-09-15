Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
[15.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|IE000YMBL844
|2,141,066.00
|USD
|0
|22,231,116.36
|10.3832
|12.09.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|474,035.54
|10.5341
