

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.09.2025 / 11:18 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jürgen Nachname(n): Reinert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SMA Solar Technology AG

b) LEI

529900Q6JQHI8X451Q21

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0DJ6J9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 18,4500 EUR 114.390,00 EUR 18,9100 EUR 94.550,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 18,6554 EUR 208.940,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt MIC: XFRA





