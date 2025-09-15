Mit einem kräftigen Kurssprung von über vier Prozent im frühen Handel startet Redcare Pharmacy dynamisch in die neue Börsenwoche. Damit setzt die Aktie der Online-Apotheke den Aufwärtstrend fort, der sich bereits in der Vorwoche abgezeichnet und dem MDAX-Titel auf Wochensicht ein Plus von mehr als zwei Prozent beschert hatte. Nach einer langen Phase der Schwäche, in der die Aktie Anfang des Monats sogar auf ein Jahrestief gefallen war, erlebt Redcare Pharmacy derzeit eine erstaunliche Trendwende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
