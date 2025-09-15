Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 42/25
Samstag, 11.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 ZDF-History
Alexander der Große - Der Superstar der Antike
Deutschland 2018
"Terra X: Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas" entfällt
7.00 Judenhass und das Feindbild Israel
Islamischer Antisemitismus in Deutschland
Deutschland 2022
"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 12.10.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
"Judenhass und das Feindbild Israel" um 6.30 Uhr entfällt
6.45 heute-show
7.15 Die schwersten Unglücke der DDR
Gefährliche Technik vom großen Bruder
Deutschland 2016
"ZDF-History: Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher" um 7.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
4.15 ZDF-History
Margot Honecker - Die Bilanz
Deutschland 2018
"Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDR" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 13.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit
Deutschland 2020
"Die sieben größten Weltwunder der Antike" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 15.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Andrew Tate?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
