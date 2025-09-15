Mainz (ots) -
Woche 38/25
Mi., 17.9.
Bitte geänderten Programmablauf ab 9.00 Uhr beachten:
9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)
Generaldebatte
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Patricia Wiedemeyer
Im Streaming: 17. September 2025, 09.00 Uhr bis 17. September 2027
(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante:
Ringo, Kim und Sidney" verschiebt sich auf Mi., 18.9., 4.00 Uhr.
"heute Xpress" um 9.00 Uhr und " Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)
Do., 18.9.
Bitte Folgenänderung beachten:
4.00 Notruf Hafenkante
Ringo, Kim und Sidney
(Text und weitere Angaben s. Di., 17.9.2025, 10.30 Uhr.)
(Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt.)
