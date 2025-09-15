© Foto: Boris Roessler/dpaOttobock, Weltmarktführer für Prothesen, Orthesen und Exoskelette plant 2025 einen Börsengang in Frankfurt. Es wäre nach 2022 der zweite Anlauf.Das Angebot werde aus bestehenden Aktien des alleinigen Anteilseigners, der Milliardärsfamilie Näder, und neuen Aktien im Wert von rund 100 Millionen Euro bestehen, hieß es in einer Erklärung vom Montag. Die Gründerfamilie Näder bleibt Mehrheitseigner und will das Unternehmen langfristig begleiten. Ottobock plant damit den zweiten Anlauf, hatte das Unternehmen einen früheren Börsengang im Jahr 2022 aufgrund des Markteinbruchs abgesagt. Das Unternehmen ist im Alleinbesitz der Milliardärsfamilie Näder, die im vergangenen Jahr einen Anteil von 20 …Den vollständigen Artikel lesen ...
