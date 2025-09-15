Der chinesische E-Commerce-Konzern JD.com hat in diesem Jahr bereits mit der Übernahme der Saturn- und MediaMarkt-Mutter Ceconomy für Schlagzeilen gesorgt. Während diese noch von den europäischen Behörden abgesegnet werden muss und erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein dürfte, plant JD bereits den nächsten Mega-Deal.Konkret will man sich das Handelsunternehmen Argos der britischen Supermarktgruppe Sainsbury's einverleiben. Wie Nikkei Asia berichtete, wurde zwar noch keine Einigung erzielt. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär