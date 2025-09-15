Die Biotechnologiebranche befindet sich in einem dynamischen Wandel, geprägt von rasantem Fortschritt und steigendem Wettbewerbsdruck. Die dänische Genmab gehört dabei zu den Unternehmen, die mit wissenschaftlicher Innovationskraft und wachsender internationaler Präsenz den Sprung von einem Lizenzmodell hin zu einem globalen Onkologieanbieter vollziehen wollen. Starker Jahresauftakt Die Aktie von Genmab A/S erlebt derzeit den bislang besten Monat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de