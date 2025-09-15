Penske Media verklagt Google. Das Verlagshaus ist überzeugt, dass das Unternehmen mit den KI-Zusammenfassungen gegen das US-Wettbewerbsrecht verstößt. Nutzer müssen nicht mehr auf Websites surfen, um an Informationen zu gelangen. Was sagt Google dazu? Die KI-Zusammenfassungen vor weiteren Suchergebnissen bei Google haben dem Internet-Konzern die erste Klage eines großen Medienunternehmens eingehandelt. Das US-Verlagshaus Penske Media mit Titeln wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n