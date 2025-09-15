© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoXiaomi bringt seine neue Serie 17 früher als geplant auf den Markt. Das Unternehmen will Apple zum Start des iPhone 17 im Premiumsegment direkt herausfordern.Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi bringt sein neues Flaggschiff-Smartphone früher als geplant auf den Markt. Die Marke springt direkt von der Xiaomi-15-Generation zur neuen 17er-Serie und stellt damit die Modelle Xiaomi 17 Pro und 17 Pro Max vor. Unternehmensgründer und Vorstandschef Lei Jun erklärte am Montag, man wolle sich künftig direkt an den iPhones messen lassen, die seit Jahren den Maßstab im Premiumsegment setzen. Apple dominiert - Xiaomi holt auf Apple startet in dieser Woche mit dem iPhone 17 und den überarbeiteten …Den vollständigen Artikel lesen ...
