Die Aktien von Ørsted reagierten am Montag deutlich negativ auf die Einzelheiten zur geplanten Kapitalerhöhung des dänischen Offshore-Windparkbetreibers. Im frühen Handel an der Börse in Kopenhagen fielen die Titel zeitweise bis auf 185 dänische Kronen. Zuletzt konnte sich die Aktie aber deutlich erholen. Gegen Mittag notiert sie noch knapp ein Prozent im Minus.Die Aktie rutschte damit am Morgen in die Nähe des Mehrjahrestiefs, das Ende August dieses Jahres bei 173,40 Kronen markiert wurde. Damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
