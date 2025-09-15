Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Als Preisführer und Erfinder der Tiefpreise senkt ALDI die Preise für Butter um bis zu 50 Cent, darunter auch Bio- und Deutsche Markenbutter.In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt ALDI mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kund:innen auf den Original ALDI Preis verlassen können. Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar bessere Alternative zu anderen Marken.Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen ab dem 15.09. dauerhaft sparen:- BIO Butter, 250 Gramm für 2,99 Euro statt 3,49 Euro (- 0,50 Euro)- MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)- MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (- 0,20 Euro)- MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro) (aktuell bei ALDI SÜD für 2,25 Euro in der Aktion erhältlich)- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (- 0,20 Euro)- MILSANI Weidebutter (nur regional erhältlich), 250 Gramm für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (- 0,20 Euro)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6117815