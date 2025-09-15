EcoG hat die zweite Ausgabe des Charging Reliability Index (CRI) zur Zuverlässigkeit von Ladeprozessen für Elektrofahrzeuge veröffentlicht. Dazu haben die Studienmacher zehn globale EV-Plattformen getestet. Die wichtigste Erkenntnis: Keine EV-Plattform erreichte mehr als 76 Prozent Zuverlässigkeit. Das eMobility-Unternehmen EcoG hat einen Index entwickelt, um die Ladezuverlässigkeit verschiedener Elektroplattformen zu messen. 2023 veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net