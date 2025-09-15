Das auf Medizintechnik spezialisierte Unternehmen Ottobock plant noch in diesem Jahr an die Börse zu gehen. Die Notierung soll bis spätestens Ende 2025 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen, teilte das in Duderstadt ansässige Unternehmen am Montag mit. Vorgesehen ist, dass Aktien aus dem Bestand der bisherigen Eigentümer, der Näder Holding, angeboten werden.Zusätzlich soll eine Kapitalerhöhung rund 100 Millionen Euro Bruttoerlös einbringen. Am Kapitalmarkt gab es schon länger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
