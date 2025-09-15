DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZF EUROPE FI 19/26 XS2010039381 16.09.2025 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 23/26 XS2582404724 16.09.2025 HZE/EOT
