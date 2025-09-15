Hotstocks KW 37 / 2025: Fokus auf Zyklische Konsumgüter

Jahresendrallye mit den Zyklikern?

Auf Timing, Megatrends & makroökonomische Indikatoren achten!

Der Sektor der zyklischen Konsumgüter verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er einzigartige Chancen und Herausforderungen bietet. Diese Unternehmen, zu denen Autohersteller, Luxusmarken, Reiseanbieter und Restaurants gehören, reagieren besonders stark auf Wirtschaftszyklen. Genau diese Sensitivität macht sie sowohl für Trader als auch für langfristige Investoren interessant, da sie in Aufschwungphasen überproportional steigen, aber in Abschwüngen auch stärker fallen können.

Ein wesentlicher Vorteil vieler Unternehmen in diesem Sektor liegt in ihren starken Marken und der daraus resultierenden Preissetzungsmacht. Besonders im Luxussegment können etablierte Namen auch in schwierigeren Zeiten Premiumpreise durchsetzen. Gleichzeitig profitieren diese Unternehmen von langfristigen demografischen Trends, insbesondere dem wachsenden Mittelstand in Schwellenländern und sich wandelnden Konsumgewohnheiten hin zu E-Commerce und nachhaltigen Produkten.

Das Timing spielt bei zyklischen Konsumgütern eine entscheidende Rolle. Diese Aktien performen typischerweise am besten in frühen Aufschwungphasen, wenn Verbraucher wieder optimistischer werden und mehr für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung haben. Makroökonomische Indikatoren wie Verbrauchervertrauen, Beschäftigungsraten und verfügbares Einkommen sind daher wichtige Signale für die Positionierung. Viele dieser Unternehmen zeigen auch vorhersagbare saisonale Muster, etwa durch das Weihnachtsgeschäft oder Reisesaisons, die sich für kurzfristige Handelsstrategien nutzen lassen. Für eine erfolgreiche Investition oder Trading-Strategie sollten Sie neben der makroökonomischen Lage auch unternehmensspezifische Faktoren wie Innovationskraft, Marktanteile und Kostenkontrolle sorgfältig bewerten. Da bei einer Jahresendrallye die zyklischen Konsumgüter besonders interessant sein könnte, wollen wir uns die stärksten US-Wertpapiere des Sektors genauer anschauen.

The Home Depot Inc. (HD) - ISIN US4370761029

Der Baumarktriese kämpft mit einer stagnierenden Gewinnentwicklung. Aktienrückkäufe und eine mögliche Übernahme des Baustoffhändlers Gypsum Management and Supply prägen die aktuelle Nachrichtenlage. Im Chart hält sich das Wertpapier seit Anfang August über dem 20er-EMA. Pullback zur grünen Linie könnten weiterhin als Kaufsignal interpretiert werden.

The TJX Companies Inc. (TJX) - ISIN US8725401090

Der Einzelhandelskonzern überzeugt mit einem Halbjahresplus von 22 Prozent. Auffällig ist das Gap Up nach den letzten Quartalszahlen, das hervorgerufen war durch ein Anheben der Gewinnprognose und die Ankündigung von Aktienrückkäufen.

Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) - ISIN US01609W1027

Der chinesische e-cCommerce-Gigant konnte im Geschäftsjahr 2024/25 zum dritten Mal in Folge eine Gewinnsteigerung melden. Darüber hinaus sammelte das Unternehmen 3 Milliarden USD über eine Wandelanleihe ein, mit der die Position im KI- und Cloud-Markt gefestigt werden soll. Im Chartbild sehen wir zuletzt eine starke Aufwärtsentwicklung mit mehreren Gap Ups und eine recht große Entfernung vom 50er-EMA. Rücksetzer könnten auch hier attraktive Einstiegspositionen liefern. Allerding sollten wir auch den weiterhin schwelenden Handelskonflikt mit den USA im Auge behalten.

DoorDash Inc. (DASH) - ISIN US25809K1051

Die Aktie des Essenslieferdienst konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 40 Prozent zulegen. Interessante Kooperationen und positive Analystenbewertungen befeuern derzeit das Momentum. Das Unternehmen erreichte 2024 die Gewinnzone, für das laufende Jahr soll laut Prognosen noch einmal ein deutlicher Sprung kommen.

Sea Ltd. (SE) - ISIN US81141R1005

Sea Limited, ein südostasiatisches Technologieunternehmen, zeigt eine bemerkenswerte Erholung nach einer schwierigen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Durchdringung von E-Commerce und digitalen Zahlungsdienstleistungen in Südostasien mit seinen 600 Millionen Verbrauchern. Überraschenderweise hebt das Management nun das zuvor schwächelnde Gaming-Segment Garena hervor. Charttechnisch gefällt uns der Aufwärtstrend, der das Wertpapier an die 200-USD-Marke herangeführt hat und auf interessante Einstiegsmöglichkeiten warten lässt.

Tagescharts vom 12.09.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.09.2025

