OpenAI hat einen neuen Deal mit Microsoft ausgehandelt, laut dem der ChatGPT-Anbieter künftig einen deutlich geringeren Anteil an seinen Umsätzen abgeben muss. Das Einsparpotenzial soll sich bis 2030 auf über 50 Milliarden US-Dollar belaufen. Am 11. September 2025 hatten Microsoft und OpenAI eine neue unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, die unter anderem die Restrukturierung der Geschäftsstruktur des ChatGPT-Anbieters betrifft. Eine endgültige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
