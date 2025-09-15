Die Kultmarken SLS, EDITION und InterContinental bereiten sich darauf vor, die ersten Gäste im Herzen des Roten Meeres willkommen zu heißen

Der Shura Links, ein 18-Loch- Championship-Golfplatz, heißt ebenfalls Spieler willkommen und bietet ein Golferlebnis von Weltklasse

Auf Shura Island befindet sich auch eine Reihe exklusiver Häuser, die eine seltene Gelegenheit bieten, einen Teil dieses luxuriösen Reiseziels zu erwerben

Red Sea Global (RSG), der Entwickler hinter den regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea und AMAALA, hat bekannt gegeben, dass die ersten Resorts und Attraktionen auf Shura Island in den kommenden Wochen für Gäste geöffnet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915943463/de/

The EDITION Red Sea, opening soon on Shura Island features 240 elegantly designed rooms and suites.

Die erste Phase der Eröffnung umfasst die Eröffnung der Hotels SLS, EDITION und InterContinental sowie Shura Links, Saudi-Arabiens ersten Inselgolfplatz. Dieser Moment ist ein wichtiger Meilenstein für RSG, da das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, die Ziele der Vision 2030 für den nationalen Wandel und die wirtschaftliche Diversifizierung für die Bevölkerung Saudi-Arabiens zu verwirklichen und gleichzeitig die Möglichkeiten des regenerativen Tourismus aufzuzeigen.

"Als Herzstück von The Red Sea steht Shura Island für alles, wofür Red Sea Global steht: mutige Ambitionen, tiefen Respekt vor der Natur und das Engagement, den Tourismus in Saudi-Arabien und darüber hinaus neu zu definieren. Mit der Soft-Eröffnung von Shura in den kommenden Wochen kommen wir unserem Ziel näher, neue Standards im regenerativen Tourismus zu setzen und gleichzeitig die Vision 2030 zu verwirklichen", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Auf Shura Island werden letztendlich 11 Resorts von Weltklasse entstehen, die alle in den nächsten Monaten eröffnet werden sollen. Nach ihrer Fertigstellung wird die Insel ihren Gästen unvergleichlichen Zugang zu unberührten Naturlandschaften, luxuriösen Annehmlichkeiten, erstklassigen Speisen und Getränken, Einzelhandelsgeschäften, einzigartigen Erlebnissen und kulturellen Programmen bieten und damit zum pulsierenden Herzen dieses weltweit führenden Reiseziels werden.

Die Gäste erreichen die Insel entweder mit dem Boot über den Yachthafen oder mit einem Elektrofahrzeug über die beeindruckende 3,3 km lange Shura-Brücke die längste Binnenbrücke Saudi-Arabiens. Von dort aus tauchen sie ein in eine Welt aus türkisfarbenen Lagunen, unberührten Stränden und gehobener Gastfreundschaft.

Der Red Sea International Airport (RSI) liegt innerhalb einer Flugzeit von drei Stunden für 250 Millionen Menschen und acht Stunden für 85 der Weltbevölkerung und ist das Tor zum Reiseziel Rotes Meer. Es werden bereits regelmäßig Inlands- und Auslandsflüge angeboten. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Qatar Airways ab nächsten Monat dreimal pro Woche Direktflüge nach RSI anbieten wird, wobei weitere Flüge voraussichtlich bald angekündigt werden.

Ein Trio von Weltklasse-Gastgewerbemarken

Die folgenden Resorts werden in den kommenden Wochen ihre ersten Gäste begrüßen:

SLS Red Sea: Das SLS The Red Sea ist eine kühne Mischung aus natürlicher Schönheit und dem typischen SLS-Flair und verfügt über 150 luxuriöse Zimmer und Villen, darunter Unterkünfte am Strand und über dem Wasser, sowie ausgewählte Kultur-, Wellness- und Freizeitangebote.

Das SLS The Red Sea ist eine kühne Mischung aus natürlicher Schönheit und dem typischen SLS-Flair und verfügt über 150 luxuriöse Zimmer und Villen, darunter Unterkünfte am Strand und über dem Wasser, sowie ausgewählte Kultur-, Wellness- und Freizeitangebote. The Red Sea EDITION: Das Resort ist eine Oase des modernen Luxus und der Inselruhe und bietet 240 elegant gestaltete Zimmer, darunter 53 Suiten, ein Spa von Weltklasse, mehrere Restaurants und Zugang zu Wassersport und Golf.

Das Resort ist eine Oase des modernen Luxus und der Inselruhe und bietet 240 elegant gestaltete Zimmer, darunter 53 Suiten, ein Spa von Weltklasse, mehrere Restaurants und Zugang zu Wassersport und Golf. InterContinental The Red Sea Resort: Ein Fünf-Sterne-Luxusresort mit 178 Zimmern und 32 Suiten, fünf Restaurants, einem Spa, Veranstaltungsräumen und einem Design, das von den umliegenden Korallenriffen inspiriert ist.

Mit Blick auf die Zukunft sind die verbleibenden acht Resorts auf dem besten Weg, in den kommenden Monaten eröffnet zu werden. Dazu gehören: Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles und Rosewood.

Shura Island hat die natürliche Form eines Delfins und ist das pulsierende Herzstück des Roten Meeres. Das übergreifende Designkonzept, das von den weltbekannten Architekten Foster Partners entwickelt wurde, wird aufgrund der Inspiration, die die umliegenden Korallenriffe für die Architektur darstellen, liebevoll als "Coral Bloom" (Korallenblüte) bezeichnet.

Die Resorts auf Shura wurden so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die unberührte Umgebung der Insel einfügen. Die Entwicklung wurde sorgfältig geplant, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Energieeffizienz zu maximieren. Wie der Rest von The Red Sea wird auch Shura vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben.

Neben Resorts beherbergt Shura Island auch eine Reihe exklusiver Wohnhäuser. Die ersten zum Verkauf stehenden Immobilien auf der Insel wurden Anfang dieses Jahres angekündigt und werden Ende 2025 bezugsfertig sein. Die Bewohner haben Zugang zu allen Unterhaltungsangeboten der Insel sowie zu ihren unberührten Stränden und dem azurblauen Wasser und profitieren gleichzeitig von einer nahtlosen Anbindung an die weitere Umgebung und die berühmten Resorts.

Der erste Inselgolfplatz des Königreichs

Shura Links wird ebenfalls im September eröffnet und bietet ein Golferlebnis von Weltklasse, das Herausforderung, Design und Nachhaltigkeit vereint. Als erster Inselgolfplatz Saudi-Arabiens bietet Shura Links spektakuläre Ausblicke und einen Platz, der die natürliche Wüstenlandschaft mit üppigen Fairways verbindet. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, wobei innovatives Wassermanagement und umweltfreundliche Praktiken integraler Bestandteil der Konzeption und des Betriebs sind. Es ist von allen Resorts auf Shura Island aus leicht zu erreichen und steht auch Gästen und Bewohnern anderer Resorts am Roten Meer zur Verfügung. Es verspricht ein unvergessliches Golferlebnis in einer unberührten Küstenlandschaft.

Der Einfluss von RSG auf die Natur und die Gemeinden reicht weit über die Grenzen seiner Reiseziele hinaus. Durch seine transformativen Reiseziele beim The Red Sea und AMAALA schafft es 120.000 neue Arbeitsplätze, treibt das Wirtschaftswachstum voran und fördert eine nachhaltige Zukunft für alle.

Weitere Informationen zur Buchung finden Sie unter www.visitredsea.com.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG www.redseaglobal.com) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem vielfältigen Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnen, Erlebnisse, Infrastruktur, Transport, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea, die seit 2023 Gäste empfängt, und AMAALA, die planmäßig 2025 ihre ersten Gäste begrüßen wird.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde 2024 eröffnet. RSG wurde außerdem mit Sanierungsarbeiten am Flughafen Al Wajh beauftragt, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des bestehenden Terminals und der Infrastruktur sowie dem Bau eines neuen internationalen Terminals liegt.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen möchte RSG die Welt zu einer nachhaltigeren Zukunft führen und zeigen, wie verantwortungsbewusste Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915943463/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Reem Aljbreen, Senior Manager Public Relations

+966 53 466 8889

Reem.Aljbreen@RedSeaGlobal.com