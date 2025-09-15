München (ots) -
Die Gäste:
Alexander Schweitzer (SPD, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender)
Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Ansgar Graw (The European)
SPD nach der Kommunalwahl und vor dem Herbst der Reformen unter Druck
Im Gespräch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD).
Drohnen über Nato-Gebiet und USA nach Kirk-Attentat
Im Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.
Es kommentieren: Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Herausgeber von The European Ansgar Graw.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6117954
Die Gäste:
Alexander Schweitzer (SPD, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender)
Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Ansgar Graw (The European)
SPD nach der Kommunalwahl und vor dem Herbst der Reformen unter Druck
Im Gespräch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD).
Drohnen über Nato-Gebiet und USA nach Kirk-Attentat
Im Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.
Es kommentieren: Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Herausgeber von The European Ansgar Graw.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6117954
© 2025 news aktuell