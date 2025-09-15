EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG ALS CHIEF TRANSFORMATION OFFICER



15.09.2025 / 13:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KAP AG: AUFSICHTSRAT BESTELLT RALPH RUMBERG ALS CHIEF TRANSFORMATION OFFICER Fulda, 15. September 2025 - Der Aufsichtsrat der KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute Ralph Rumberg für zwölf Monate als Chief Transformation Officer (CTO) in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Mit der Erweiterung des Vorstands soll die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe in einem sich dynamisch ändernden Marktumfeld gestärkt und die Umsetzungsgeschwindigkeit der Transformation erhöht werden. Ralph Rumberg soll in seiner Funktion als CTO vor allem die Verbesserung der operativen Performance der Gesellschaften beschleunigen und ein nachhaltig profitables Zukunftskonzept für die KAP AG erarbeiten. Gemeinsam mit Marten Julius (Sprecher des Vorstands), Thorsten Diel und Stefan Deller besteht der Vorstand der KAP AG damit aus vier Mitgliedern. Die temporäre Bestellung von Thorsten Diel und Stefan Deller in den Vorstand endet vereinbarungsgemäß am 09. Oktober 2025. Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: "Mit Ralph Rumberg haben wir eine renommierte Führungspersönlichkeit gewonnen, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er nachhaltige Transformations- und Strategieprogramme für industrielle Beteiligungsgesellschaften entwickeln und umsetzen kann. Wir versprechen uns durch seine Tätigkeit zusätzliche Impulse für unsere Gesellschaft und sehen in ihm eine ideale Ergänzung unseres bisherigen Vorstands." Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Wir haben in den vergangenen Monaten erste wichtige Fortschritte erzielt und unsere Portfoliooptimierung vorangetrieben. Prozesse wurden verschlankt, Strukturen angepasst und Synergien genutzt. Ralph Rumberg ist ein ausgewiesener Fachmann für Transformationen im industriellen Umfeld. Mit ihm gewinnen wir zusätzliches Know-how, um den Transformationsprozess weiter zu beschleunigen." Ralph Rumberg verfügt über langjährige Erfahrung im Industriesektor. Zu den bisherigen Stationen des studierten Maschinenbauers zählen unter anderem BMW Motorsport, AMG Mercedes-Benz, Bosch Rexroth und KOKI Technik. Zuletzt war Rumberg sechs Jahre lang CEO der GESCO SE und hat in dieser Zeit das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft umgebaut, die Abhängigkeit vom Automotive-Sektor reduziert und ein umfassendes Strategieprogramm entwickelt und umgesetzt. Ralph Rumberg, Chief Transformation Officer der KAP AG: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde meine Erfahrungen aus den vielen verschiedenen Transformationsprozessen bei der KAP AG einbringen und die KAP AG mit dem Team bestmöglich weiterentwickeln." Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films, engineered products und surface technologies. Derzeit ist die KAP AG mit 19 Standorten und rund 1.600 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).



15.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

