Frankfurt am Main (ots) -Alpro betont ab sofort besonders die Bedeutung von Nährstoffen in pflanzenbasierten Produkten und fügt der Mehrheit seines Sortiments fünf wichtige Nährstoffe hinzu.- Zum Start der Kampagne arbeitet Alpro mit der weltbekannten Sängerin Zara Larsson zusammen. Ihr ganzheitlicher Ansatz für gesunde Routinen macht sie zur perfekten Partnerin, um zu zeigen, wie ein gesundes Frühstück aussehen kann.- Die Partnerschaft fällt mit einer neuen Studie von Alpro zusammen, aus der hervorgeht, dass jeder fünfte Deutsche (23 %) davon überzeugt ist, dass seine Ernährung zu wenig Nährstoffe enthält.1- Um den Verbraucher*innen zu helfen, sich besonders morgens gesund und bewusst zu ernähren, setzt Alpro seinem Sortiment je fünf wichtige Nährstoffe zu, darunter beispielswiese Calcium, Jod, Vitamin B12, D2, E, B9, B6 und B2.Alpro folgt seinem Engagement für gesunde pflanzliche Ernährung, indem es die Bedeutung von Nährstoffen in seinen Produkten betont. Ab sofort enthalten die meisten Alpro Produkte mindestens fünf wichtige Nährstoffe. Zu diesem Anlass arbeitet Alpro mit Zara Larsson zusammen. Die bekannte Popsängerin betont gemeinsam mit Alpro die Bedeutung einer gesunden Morgenroutine und von wichtigen Nährstoffen - egal ob auf Welttournee oder im normalen Alltag.Die Alpro Produkte für den täglichen Verzehr enthalten fünf wichtige Nährstoffe in verschiedener Zusammensetzung: Calcium, Eiweiß, Vitamin B12, D2, E, B9, B6 und B2 helfen den Verbraucher*innen dabei, mit wichtigen Nährstoffen in den Tag zu starten. In den Alpro Drinks wird zudem ab sofort neuerdings Jod zugesetzt. Mit dieser Anpassung orientiert sich Alpro an den Empfehlungen von Fachgesellschaften wie der DGE, welche Calcium, Vitamin B2, Vitamin B12, Jod und Vitamin D als wichtig einstufen - speziell für Menschen, die sich vorrangig vegan oder vegetarisch ernähren.Der Bedarf an Jod ist unabhängig von den Ernährungsgewohnheiten groß: So erreichen 96% der Männer und 97% der Frauen in Deutschland ohne den Einsatz von jodiertem Salz nicht die empfohlene Jodzufuhr (BMLEH - Ausgewogene Ernährung - Nationale Verzehrsstudie II: Wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ernähren (https://www.bmleh.de/DE/themen/ernaehrung/gesunde-ernaehrung/nationale-verzehrsstudie-zusammenfassung.html)).Aus einer neuen Studie von Alpro[1] geht hervor, dass 27 % der Menschen in Deutschland über eine unzureichende Vitamin-D-Zufuhr besorgt sind. Die Studie hat auch gezeigt, dass 58 % der Befragten sich wegen ihrer Frühstücksgewohnheiten schuldig fühlen, wobei die 16- bis 24-Jährigen diese Schuldgefühle am stärksten empfinden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Mehrheit der Befragten mit ihrer Nährstoffzufuhr am Morgen unzufrieden ist. Genau wegen dieser aufschlussreichen Ergebnisse ist es Alpro wichtig, das Bewusstsein für Nährstoffe und Zutaten einzelner Lebensmittel zu stärken, um Konsument*innen den Alltag zu erleichtern und ihre Ernährungsweise zu bereichern.Als international anerkannte Künstlerin und repräsentative Stimme ihrer Generation spiegelt Zara Larssons Lebensstil die alltäglichen Realitäten vieler Menschen wider, die mit einem anspruchsvollen Terminkalender und hohen Erwartungen konfrontiert sind. Das macht sie zur perfekten Partnerin für Alpro, um zu zeigen, wie einfache Entscheidungen und ein stärkeres Bewusstsein für nahrhafte Lebensmittel und Produkte den Alltag positiv beeinflussen können.Über ihre Partnerschaft mit Alpro sagt Zara: "Für mich ist Selfcare unverzichtbar - besonders, wenn ich auf Tour bin. Deshalb macht die Zusammenarbeit mit Alpro für mich einfach Sinn - und ich liebe ihre Produkte schon seit Ewigkeiten! Ob ich nun vor den Proben schnell etwas frühstücke oder mir einen Moment der Entspannung abseits der Bühne gönne - ich weiß, dass ich meinem Körper die Nährstoffe gebe, die er braucht. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass diese Produktreihe mich tatsächlich unterstützt."Christine Borghardt, Category Director Plant-Based DACH Danone, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Zara Larsson und dass wir sie als Global Ambassador für Alpro gewinnen konnten. Ihr Engagement für Wellbeing und Selfcare macht sie zur idealen Partnerin für unsere Mission, mehr Menschen zu einem gesünderen und trotzdem leckeren Lebensstil zu inspirieren. Für den gesunden Start in den Tag sind unsere Produkte mit den fünf wichtigen Nährstoffen angereichert. Gemeinsam mit Zara und unserer großen Mediakampagne ab September möchten wir vor allem Aufmerksamkeit für die Nährstoffanreicherung unserer Produkte schaffen - und gleichzeitig den leckeren Geschmack weiterhin in den Mittelpunkt stellen."Die neue Produktreihe ist ab sofort sukzessive in ganz Deutschland erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten von Alpro finden Sie hier: www.alpro.com/de[1] repräsentative Studie beauftragt von Danone, durchgeführt von Censuswide, 2025Über AlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Bereits seit 1980 verfolgt Alpro das Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp®-zertifiziert.* Die Produkte von Alpro für den täglichen Verzehr enthalten eine spezielle Mischung aus fünf wichtigen Nährstoffen. Gerne finden Sie auf der Alpro Website ausführliche Informationen zur Zusammensetzung aller Produkte. Der Alpro Mandeldrink ohne Zucker enthält beispielsweise:- Calcium für gesunde Knochen - Trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei- Vitamin B12 für Ihre Energie - Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei- Vitamin D für das Immunsystem - Trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei- Vitamin E als Antioxidans - Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei- Jod für das Nervensystem - Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems beiWeitere wichtige Nährstoffe in anderen Alpro Produkten sind zum Beispiel:- Protein für gesunde Muskeln - Trägt zur Erhaltung der Muskelmasse bei- Vitamin B9 für Energie - Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei- Vitamin B6 hilft dabei, Nahrung in Energie umzuwandeln - Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei- Vitamin B2 als Antioxidans - Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiEine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden für eine gute Gesundheit empfohlen.Alpro Studie - weitere Forschungsergebnisse:- 55 % der Deutschen haben aufgrund von Social Media ihre Ernährung oder ihren Lebensstil geändert.- Die Studie identifizierte die spezifischen Nährstoffe, von denen die Deutschen am meisten befürchteten, dass sie in ihrer Ernährung nicht ausreichend enthalten waren:Vitamin D: 27%Vitamin B12: 22%Calcium: 20%Vitamin E: 19%Jod: 16%- Was die Morgenroutine angeht, haben 58 % ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Frühstücksgewohnheiten, wobei die 16- bis 24-Jährigen die Generation sind, die sich am meisten schuldig fühlt (73 %).Die Umfrage wurde von Danone beauftragt und von Censuswide unter 14.020 Befragten aus Großbritannien, Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien durchgeführt. 