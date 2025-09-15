Die japanische Automarke Nissan hat in Deutschland die Bestellbücher für die erste vollelektrische Version des Micra geöffnet. Der Kompaktwagen startet mit der kleinen 40-kWh-Batterie bei 27.990 Euro und mit der größeren 52-kWh-Batterie bei 32.990 Euro. Der Nissan Micra ist ein echter Kleinwagen-Klassiker: Von 1983 bis 2022 gab es ihn über fünf Generationen hinweg als Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Doch seitdem macht das Modell eine längere Pause ...Den vollständigen Artikel lesen ...
