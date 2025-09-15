Berlin (ots) -Der Welttag der Patientensicherheit wird seit 2019 jährlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 17. September ausgerufen. Das diesjährige Motto "Patient safety from the start - Patientensicherheit von Kind an" legt den Schwerpunkt auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien.Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. unterstützt alle Aktivitäten, die die Patientensicherheit in den Mittelpunkt stellen - mit besonderem Blick auf die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Kinder gehören zu den besonders schutzbedürftigen Patientengruppen. Die ADKA hat einen eigenen Ausschuss Pädiatrie sowie Schwerpunkt-Aktivitäten etabliert, die sich gezielt mit diesem Thema befassen."Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen von Anfang an sichere, kindgerechte Medikamente - und diese sind nicht immer in geeigneter Form verfügbar.", erklärt ADKA-Präsident Dr. Jochen Schnurrer. "Krankenhausapotheker*innen tragen wesentlich dazu bei, dass Kinder sicher versorgt werden - gemeinsam mit Ärzt*innen, Pflegekräften und Eltern. Damit Patientensicherheit gelingt, muss die Arzneimitteltherapiesicherheit von Kindern auch in der Gesundheitspolitik stärkere Berücksichtigung finden."Wie Krankenhausapotheker*innen die Arzneimitteltherapie von Kindern sicherer machen:- Individuelle Herstellung: Wenn in der stationären Behandlung kindgerechte Arzneimittel fehlen oder auf die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen reagiert werden muss, ermöglicht die Rezeptur- und Defekturherstellung in Krankenhausapotheken die sichere, passgenaue und flexible Versorgung der Patient*innen. Die Herstellung in Krankenhausapotheken stärkt zugleich die Krisenresilienz des Gesundheitssystems. Krankenhäuser mit pädiatrischen Abteilungen sollten hierfür Herstellungsräume zur qualitätsgesicherten Herstellung von Medikamenten in der Krankenhausapotheke vorhalten.- Pädiatrisches Netzwerk: Krankenhausapotheker*innen mit einer Spezialisierung in Pädiatrie sind in einem bundesweiten ADKA-Netzwerk organisiert. Dort werden Erfahrungen, Fachwissen und praxiserprobte Lösungen ausgetauscht, sodass auch kleinere Kliniken von der Expertise profitieren und einheitlich hohe Standards in der Versorgung pädiatrischer Patientinnen erreicht werden können.- Standardisierte Empfehlungen: Durch die Entwicklung und Umsetzung einheitlicher Standards - etwa für die sichere Herstellung, Verdünnung und Anwendung intravenöser Medikamente - tragen Krankenhausapotheker*innen entscheidend zur Vermeidung von Fehlern bei. Diese Empfehlungen schaffen Sicherheit in der Behandlung von Kindern, erleichtern die Arbeit im interprofessionellen Team und sind ein zentrales Instrument für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit.- Beratung und Begleitung: Krankenhausapotheker*innen beraten Eltern und junge Patient*innen zu Arzneimitteln - von der sicheren Anwendung über Dosierungsfragen bis hin zu Wechselwirkungen. Die Sicherstellung der Kontinuität der Versorgung sowohl im stationären Bereich auch im Rahmen der Entlassung aus dem Krankenhaus steht im Fokus, damit die notwendige Medikation auch zu Hause in der richtigen Qualität und Form verfügbar ist, um die Fortführung der Arzneimitteltherapie nahtlos über Sektorengrenzen hinweg zu gewährleisten.Die ADKA spricht sich dafür aus, die besonderen Bedürfnisse von Kindern in der Arzneimitteltherapie dauerhaft in Patientensicherheitsstrategien zu verankern und die Expertise von Krankenhausapotheker*innen systematisch in Versorgungsstrukturen einzubeziehen."Auch und gerade Kinder haben ein Recht auf sichere Medikamente - von Anfang an. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus leisten hierzu tagtäglich ihren Beitrag - gemeinsam mit allen Beteiligten im Gesundheitssystem", unterstreicht ADKA-Geschäftsführer Christopher Jürgens.Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. vertritt die Interessen von mehr als 90% der in Deutschland tätigen Krankenhausapotheker*innen. Er ist zugleich Berufsverband und wissenschaftliche Fachgesellschaft. Ausdrückliches Ziel der ADKA ist die wirksame, sichere und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie aller Patient*innen, die in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Die ADKA setzt sich dafür ein, die Qualität der Arzneimitteltherapie im Krankenhaus und an den Sektorengrenzen kontinuierlich zu optimieren, Risiken zu minimieren und für die Patient*innen ein größtmögliches Maß an Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erreichen.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.Alt-Moabit 96 | 10559 BerlinChristopher Jürgens | GeschäftsführerMail: gs@adka.deTelefon: 030/3980 8752Alle Informationen unter www.adka.deOriginal-Content von: ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54292/6117969