Chinas jüngste Antidumping-Untersuchung gegen US-Halbleiter sorgt an den Börsen für kräftige Kursausschläge.Chinesische Chip-Aktien sind am Montag kräftig gestiegen, nachdem Peking Ende vergangener Woche eine Antidumping-Untersuchung gegen bestimmte in den USA hergestellte Halbleiter eingeleitet hatte. Titel wie SG Micro, Novosense oder 3Peak legten zeitweise bis zu 20 Prozent zu, auch Schwergewichte wie SMIC und Hua Hong notierten deutlich im Plus. Anleger werten den Schritt als Signal, dass Peking die heimische Industrie aktiv stützt und Marktanteile verteidigen will. Die Untersuchungen erfolgten nur einen Tag, nachdem das US-Handelsministerium die chinesischen Unternehmen GMC …Den vollständigen Artikel lesen ...
