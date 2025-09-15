© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt startet schwach in die Woche, doch die Altcoin-Season und die anstehende Fed-Entscheidung zu Zinssenkung könnten die nächste Rallye auslösen.Der Kryptomarkt zeigt zum Wochenstart deutliche Schwäche, obwohl die Altcoin-Season unübersehbar an Fahrt aufgenommen hat. Ethereum (ETH) notiert am Montagmittag 3 Prozent im Minus bei 4.521 US-Dollar, XRP fällt um 3,54 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Solana (SOL) rutscht mit minus 4,82 Prozent auf 235 US-Dollar ab, während Dogecoin (DOGE) mit einem Verlust von 9,4 Prozent auf 0,263 US-Dollar besonders stark unter Druck steht. Trotz der Rückgänge seit Sonntag bleibt die Wochensicht positiv: Alle großen Kryptowährungen liegen weiterhin im …Den vollständigen Artikel lesen ...
