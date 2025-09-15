Mainz/Stuttgart (ots) -Der SWR stößt gemeinsam mit DASDING am 22.11.2025 eine "Nacht gegen die Einsamkeit" an. Initiativen und Vereine können ab sofort ihre Veranstaltungen auf einer dafür eingerichteten Website anmelden. Auch eine Doku namens "Exit Einsamkeit" gibt es in der ARD Mediathek.Junge Menschen suchen mit SWR, DASDING und Radio Bremen Wege aus der Einsamkeit"Exit Einsamkeit" ist ein Projekt, das Menschen zwischen 20 und 40 Jahren helfen soll, aus dem ungewollten Alleinsein herauszufinden. Über sechs Monate hinweg rücken SWR Doku, DASDING und das "Y-Kollektiv" von Radio Bremen zusammen mit verschiedenen Kanälen wie "Fühlen Wir", SWR Facebook, SWR TikTok und "SWR Heimat" das Thema Einsamkeit mit seinen verschiedenen Facetten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ziel des Projektes ist es, dass mehr Menschen den Mut finden, über ihre Einsamkeit zu sprechen. "Exit Einsamkeit" zeigt Lösungswege auf und schafft Raum für echte Begegnungen. Herzstück ist eine aktive Community: Userinnen und User gestalten die Inhalte mit, teilen ihre persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Gefühle - und helfen einander, Wege aus der Isolation zu finden.Gemeinsame Aktivitäten bei der "Nacht gegen die Einsamkeit"Höhepunkt des Projekts ist eine "Nacht gegen die Einsamkeit". Während dieser Nacht laden Vereine, Initiativen und Bars im SWR Sendegebiet zu Social Dinners, Partys und Treffen ein, die sie auf der Website (https://www.swr.de/specials/exit-einsamkeit/index.html) (aktiv ab 15. September 2025) bekannt geben. Hier können sich Interessierte orientieren, welche Treffen wo angeboten werden, um niedrigschwellig neue Leute kennenzulernen. Geplant sind auch Inhalte und Live-Diskussionen auf verschiedenen SWR Kanälen. An diesem Tag erscheint auch die Doku "Exit Einsamkeit" in der ARD Mediathek. Im Fokus steht die Frage: "Können Fremde zu Freunden werden? Was braucht es dazu?". Im Film geben die Protagonist:innen zum Teil über Videotagebuch Einblicke in ihre Gefühlswelt und die Herausforderung, neue Bekanntschaften zu schließen. Die Kamera begleitet sie bei sehr intensiven, persönlichen Gesprächen und zeigt auf, wie sie nach Lösungen suchen. Das Besondere: Die Community nimmt durch Kommentare, Tipps und Erfahrungen Einfluss auf die Doku und interagiert mit den Protagonist:innen."Exit Einsamkeit" begleitet die Community seit Mai 2025Das Projekt "Exit Einsamkeit" begann im Frühjahr mit der Y-Kollektiv-Doku "Ich bin einsam - und jetzt?" (https://www.ardmediathek.de/video/y-kollektiv/ich-bin-einsam-und-jetzt/ard/Y3JpZDovL3JhZGlvYnJlbWVuLmRlLzlmODcyMmViLWU1NjYtNDgxZi1iNjQwLTM3MGZhMDRiODU0YS9lcGlzb2RlL3VybjphcmQ6c2hvdzo2MjA5YjVhYmQ4ODZhN2Fj): Hier teilt Host Lea ihre Erfahrungen und hat damit den Startpunkt gesetzt, um mit der Community ins Gespräch zu kommen. Zeitgleich ist bei der jungen Hörfunkwelle DASDING eine wöchentliche Rubrik zum Thema Einsamkeit angelaufen. DASDING vor Ort besucht zudem spannende Initiativen gegen Einsamkeit."Exit Einsamkeit" läuft bis HerbstDas Projekt läuft noch bis November 2025. Verschiedene SWR Kanäle wie "Fühlen Wir", SWR Facebook und SWR TikTok, "SWR Heimat" und DASDING greifen bis dahin die vielfältigen Aspekte und Hintergründe von Einsamkeit auf und suchen nach Wegen aus ihr heraus. Zusätzlich informiert die Website https://www.swr.de/specials/exit-einsamkeit/index.html sowie ein eigener Newsletter (https://www.swr.de/specials/exit-einsamkeit/newsletter-anmeldung-artikel-exit-einsamkeit-100.html)."Exit Einsamkeit": "Nacht gegen die Einsamkeit", Doku und OnlineAm 22.11.2025 vor Ort und in der ARD MediathekIm Web auf: Exit Einsamkeit (https://www.swr.de/specials/exit-einsamkeit/index.html)Fotos auf ARD-foto.de (https://www.ardfoto.de/index.phtml)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/exit-einsamkeit-presseNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6117987