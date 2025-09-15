Die neue Video-Intelligenz-Lösung revolutioniert die Flottensicherheit, dank unmittelbarer Fahrer-Unterstützung

AACHEN, Sept. 15, 2025, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich vernetzter Fahrzeuge und Flottenmanagement, stellt GO Focus Plus vor: eine KI-Dashcam mit integrierter Plattform für intelligente Videotechnologie. Die Dashcam mit Straßen- und Innenraumausrichtung (Dual-Facing-Dashcam) wurde entwickelt, um eine zentrale Herausforderung der Branche zu lösen: Sie unterstützt Fahrer direkt im Fahrzeug und gibt proaktive Hinweise, damit sie riskantes Verhalten frühzeitig erkennen und eigenständig korrigieren können. In einem kürzlich durchgeführten Pilotprojekt zeigte sich, dass die Sprach-Coaching-Funktion zu dichtes Auffahren um 90 Prozent und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt um 95 Prozent reduzieren konnte. So wird jede Warnung zu einer Coaching-Gelegenheit - mit dem Ziel, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheitskultur von Flotten nachhaltig zu verbessern.

Die Transportbranche befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Im Jahr 2023 gab es 5.300 tödliche Unfälle mit großen Lkw, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem letzten Jahrzehnt entspricht . Eine kürzlich durchgeführte Geotab-Umfrage ergab, dass Fahrer von einer weiteren Zunahme der Verkehrsunfälle ausgehen. 54 Prozent der deutschen Fahrer haben im vergangenen Jahr sogar in Betracht gezogen, ihren Beruf aufzugeben. Berufskraftfahrer sehen sich mit langen Arbeitszeiten, unvorhersehbaren Bedingungen, Stress und Herausforderungen für ihr Wohlbefinden und nicht selten mit unfairen Schuldzuweisungen bei Unfällen konfrontiert. Gleichzeitig haben Flottenmanager mit steigenden Kosten, der Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit und dem Schutz des Rufs des Unternehmens zu kämpfen. Diese Herausforderungen wirken sich direkt auf das Wohlbefinden der Fahrer, die Vitalität des Unternehmens und die Sicherheit auf unseren Straßen aus.

"Wir glauben, dass die sicherste Flotte eine ist, die optimal durch Technologie unterstützt wird", sagt Charlie Elliott, Senior Vice President, Marketing & Marketplacebei Geotab. "Unsere neue Video-Intelligence-Plattform und die GO Focus Plus AI-Dashcam sind eine direkte Investition in die Unterstützung der Fahrer und ihre Sicherheit. Durch die Kombination von Videotechnologie mit der Datenintelligenz von Geotab bieten wir Fahrern einen Partner im Cockpit, der ihnen hilft, Risiken sofort zu erkennen und gefährliches Verhalten zu korrigieren. Dieses System ermöglicht es Flottenmanagern, über die reaktive Überprüfung von Vorfällen hinauszugehen und stattdessen eine Sicherheitskultur zu fördern, die ihr wertvollstes Kapital schützt: ihre Mitarbeiter."

Wichtige Features von GO Focus Plus

Proaktives Fahrer-Coaching: Die KI-Dashcam warnt Fahrer durch Sprachhinweise, wenn riskantes Verhalten wie Ablenkung (z. B. Telefonieren, Müdigkeit) oder zu dichtes Auffahren erkannt wird - und hilft ihnen so, ihre Gewohnheiten sofort zu korrigieren.

Zielgerichtetes Flottenmanagement: KI-gestützte Videoanalysen identifizieren die dringendsten Risiken und wiederkehrende Muster für eine schnelle Überprüfung. So müssen Flottenmanager nicht länger umfangreiches Filmmaterial durchsehen. Jede Warnmeldung wird mit Video- und Kontextdaten ergänzt, was ein gezieltes und effektives Coaching ermöglicht.

Nahtlose Workflows und eine Kultur der Sicherheit: Über die MyGeotab-Plattform können Aufgaben zugewiesen, Fortschritte nachverfolgt und Erfolge sichtbar gemacht werden - ein zentraler Baustein für eine starke Sicherheitskultur innerhalb der Flotte.







Bildunterschrift: Mithilfe von KI für höchste Präzision reduziert die Geotab GO Focus Plus Fehlalarme und optimiert den Coaching-Prozess für Flottenmanager.

Stetige Weiterentwicklung für mehr Flottensicherheit

Die Video-Intelligence-Plattform von Geotab ist auf kontinuierliche Weiterentwicklung ausgelegt. Ihre fortschrittlichen KI-Modelle verfeinern die Erkennung und das Coaching automatisch mit jedem Update und stellen so sicher, dass Flotten stets über die intelligentesten und präzisesten Tools verfügen. So lassen sich Risiken ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand vermeiden. Die offene Architektur der Plattform ist zudem darauf ausgelegt, eine wachsende Familie fortschrittlicher Kameras zu unterstützen. Neue Modelle und Funktionen sind in den kommenden Monaten geplant.

Mit der neuen Video-Intelligence-Plattform und der GO Focus Plus AI-Dashcam setzt Geotab neue Maßstäbe für die Flottensicherheit: Durch die Kombination aus Fahrdaten und Videomaterial entsteht ein vollständiges Bild der Risiken und ein klarer Weg zu mehr Sicherheit. Damit unterstreicht Geotab sein Engagement, die Straßen sicherer zu machen und Flottenbetriebe optimal zu unterstützen.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, die die Effizienz und das Management von Flotten verbessern. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Flotten zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Unterstützt von führenden Fachkräften aus den Bereichen Datenwissenschaft und Ingenieurwesen betreut Geotab über 55.000 Kunden und Kundinnen weltweit und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Fuhrparks des öffentlichen Sektors weltweit, einschließlich der US-Bundesregierung. Das Unternehmen engagiert sich für Datensicherheit und Datenschutz und verfügt über die Zertifizierungen FIPS 140-3 und FedRAMP. Geotabs offene Plattform, ein Ökosystem von herausragenden Partnern und der Marketplace bieten Hunderte von flottenfähigen Drittanbieterlösungen. Dieses Jahr feiert Geotab 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com/de und folgen Sie Geotab auf LinkedIn oder besuchen Sie den Blog .

