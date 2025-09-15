Die Wall Street hat laut Bank of America ein neues Anlagemuster ausgerufen: "BIG" - Bonds, International und Gold. Der BofA-Stratege Michael Hartnett erklärte, dass die dominierenden Trends der 2020er Jahre bislang "Anything but Bonds", "Anywhere but China" und "Anything but the Dollar" gewesen seien. Diese Themen hätten weiterhin Bestand, nun komme mit "BIG" jedoch ein neuer Schwerpunkt hinzu. Laut Hartnett greifen Anleger wieder verstärkt zu US-Staatsanleihen, um sich gegen Rückschläge an den Aktienmärkten abzusichern. Besonders gefragt sind börsengehandelte Fonds wie TLT, SHY, IEF und IEI, die unterschiedliche Laufzeiten von US-Treasuries abbilden. TLT: Langläufer, 20+ Jahre …Den vollständigen Artikel lesen ...
