Lufthansa will durch eine neue Konzernstruktur effizienter und profitabler werden, doch der Umbau ruft Widerstand hervor - intern wie extern. Gleichzeitig droht ein Pilotenstreik, der die Strategie der Führung weiter unter Druck setzt. Lufthansa strukturiert Konzern neu: Zentralisierung für Effizienz und Profitabilität Die Deutsche Lufthansa AG treibt den seit Monaten vorbereiteten Umbau ihrer Konzernstruktur nun offiziell voran. Unter dem Projektnamen "Matrix Next Level" verfolgt das Management das Ziel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
