EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Aufsichtsrat beruft Katrin Hilmer in die Geschäftsführung von Amprion



15.09.2025 / 14:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dortmund, Montag, 15. September 2025



Aufsichtsrat beruft Katrin Hilmer in die Geschäftsführung von Amprion



Der Aufsichtsrat der Amprion GmbH hat die Geschäftsführung des Unternehmens erweitert und Katrin Hilmer zum 1. April 2026 als Chief Operating Officer (COO) und Arbeitsdirektorin berufen.



Die Verantwortung von Amprion beim Umbau des Energiesystems wächst und damit auch das Unternehmen - gemessen an der Zahl der Beschäftigten durchschnittlich um 13 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Die Bahn-Managerin Katrin Hilmer wird daher zum 1. April 2026 die Bereiche Personal/Arbeitsdirektorin, Betrieb, Arbeitssicherheit und europäische Angelegenheiten übernehmen. Sie wird das bestehende Geschäftsführungsteam um Dr. Christoph Müller (CEO), Dr. Hendrik Neumann (CTO) sowie Peter Rüth (CFO) als COO ergänzen.



"Wir freuen uns, dass wir mit Katrin Hilmer eine erfahrene Managerin gewonnen haben, die in der Lage ist, eine große Bandbreite an Themen abzudecken", sagt Uwe Tigges, Aufsichtsratsvorsitzender der Amprion GmbH. Das Unternehmen unterstreicht damit auch das Engagement, den Anteil der weiblichen Führungskräfte nicht nur im Top-Management, sondern insgesamt auszubauen.



"Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, das nur auf Basis einer robusten Infrastruktur gelingen wird. Ich freue mich, dass ich bei Amprion als COO und Arbeitsdirektorin die Gelegenheit bekomme, einen unmittelbaren Beitrag dazu zu leisten", sagt Hilmer.



Katrin Hilmer ist seit 2022 Geschäftsführerin der DB Energie GmbH und verantwortet dort die Bereiche Personal und Sicherheit. Nach längeren Auslandsaufenthalten in den USA, Spanien und Frankreich war die gelernte Juristin zuvor in verschiedenen Funktionen der DB-Konzernleitung sowie der DB InfraGO AG tätig.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Kontakt für Investoren und Analysten:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

IR@amprion.net





Kontakt für Medien:



Christina Achtnich

Pressesprecherin

T +49 1522-7083652

christina.achtnich@amprion.net



Amprion verbindet



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Mehr als 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.





15.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

