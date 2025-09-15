Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDNZ | ISIN: US08579X1019 | Ticker-Symbol: 1P6
Tradegate
15.09.25 | 15:53
3,300 Euro
+17,02 % +0,480
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BERRY CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BERRY CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,3003,34015:59
3,3003,34015:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BERRY CORPORATION
BERRY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BERRY CORPORATION3,300+17,02 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.