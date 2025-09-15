Tom Lee sieht Small Caps vor Comeback: Nach der Fed-Zinssenkung könnten Nebenwerte dank Bewertungsvorteil und Rallye-Historie outperformen. Seit April 2025 haben die US-Indizes zwar immer wieder leichte Rücksetzer verzeichnet, doch diese erwiesen sich nach Beobachtung von Tom Lee von Fundstrat als "sehr flach". Für den Strategen ist dies ein Zeichen der Stärke des laufenden Bullenmarktes. Entscheidend sei nun die jüngste geldpolitische Weichenstellung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
