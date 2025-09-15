DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% *** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung des Institute of Banking and Finance (IEBF) an der CUNEF University *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: 26,3 zuvor: 34,7 Konjunkturlage PROGNOSE: -75,0 zuvor: -68,6 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag mit Vorstellung neuer Mittelfristziele *** 13:00 DE/VDMA, Jahresprognose 2026 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,4% zuvor: 77,5% *** 16:00 US/Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - CH/Givaudan SA, Pre-Close-Roundtable 3Q - BR/Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur-Efta - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung *** - DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR - GB/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.