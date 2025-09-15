In der vergangenen Handelswoche hat sich die Rally an der Wall Street fortgesetzt: Der Dow Jones sowie der S&P 500 erklommen neue Rekorde. Doch während Anleger dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch entgegenfiebern, dämpfen mehrere US-Banker die Erwartungen: Ihrer Ansicht nach könnte bald eine kurzfristige Abkühlung des Bullenmarktes drohen.Die Strategen von JPMorgan schlagen Alarm: Trotz mehrfacher Rekordhochs, die die schwachen Konjunkturindikatoren ignorierten, könnte sich die Stimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
