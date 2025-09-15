Bitcoin Prognose: Beste Strategie für die aktuelle Handelswoche

In dieser Handelswoche warten jeden Tag wichtige Termine auf die Kryptoinvestoren, welche die Märkte bewegen können. Worauf sich die Anleger in den kommenden Tagen und darüber hinaus einstellen sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Bis zu der Zinsentscheidung ist mit einem Seitwärtsmarkt zu rechnen

Das Sentiment der Investoren hat sich minimal verschlechtert und befindet sich seit heute laut dem Crypto Fear & Greed Index mit einem Wert von 53 wieder nur noch in der neutralen Zone.

Saisonal betrachtet haben die Altcoins zu dieser Jahreszeit etwas schlechter performt, während Bitcoin sich etwas besser entwickelt hat. Denn der September ist historisch der schlechteste Monat für den Krypto-Markt gewesen und Bitcoin ist im Unterschied zu den volatileren Altcoins ein sicherer Hafen.

TOTAL3-BTC-Verhältnis | Quelle: Tradingview

Zudem ist die Bitcoin-Dominanz zuletzt bis an den vertikalen Widerstand gestiegen. Zwar befinden sich im Bereich darüber viele Verkaufsorders, jedoch könnte es durch eine Überschreitung des aktuellen Niveaus noch einmal zu impulsiven Anstiegen bei der Bitcoin-Dominanz kommen, was wiederum bärisch für den Rest des Krypto-Marktes wäre.

Die Kryptoindustrie hat heute laut CMC 1,45 % ihrer Marktkapitalisierung verloren und verzeichnet derzeit noch 4 Bio. USD. Zwar konnte kurz die Altcoin-Saison erreicht werden, allerdings kann sich dies auch schnell wieder ändern, wie zuvor in diesem Zyklus. Dennoch ist es aktuell eher als bullisch zu werten.

Das ist in nächster Zeit für den Bitcoin-Kurs zu erwarten

In dieser Woche stehen noch einige Veröffentlichungen von wichtigen Wirtschaftsindikatoren auf dem Plan, welche für starke Kursbewegungen sorgen dürften. So werden 16 Zentralbanken ihre Zinsanpassungen bekannt geben, wobei einige der wichtigsten Länder die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Brasilien, Südafrika, Indonesien und Taiwan sind.

Jeden Tag werden neue Daten über die Zinspolitik der einzelnen Nationen veröffentlicht, wobei vor allem der Mittwoch wegen des FOMC-Meetings wichtig ist, gefolgt von Donnerstag, an dem auch die Daten der Arbeitslosenhilfe aus den USA sowie der Leitzins aus Großbritannien veröffentlicht werden.

Rate cut, hike, or hold?



This week is central bank chaos - Fed, BoE, BoJ, BoC, Norway & more all on deck.



One move can set the tone for everything. pic.twitter.com/KlSrgttVug - Kyledoops (@kyledoops) September 15, 2025

Insbesondere bis Mittwoch dürften der Bitcoin-Kurs in einer Seitwärtsphase mit leichtem Abwärtsdruck wegen Gewinnmitnahmen und Absicherungen gefangen sein, die sich höchsten für Range-Trades anbietet.

Danach sollte wieder mehr Dynamik hinzukommen, wobei auch kurzfristige Korrekturen aufgrund der Zinssenkung in den USA bis auf 112.755 USD und 111.854 USD möglich sind, wo sich viele Buy-Orders befinden. Ab dem Oktober und mit Fortlaufen der Zeit verbessert sich die Aussicht zunehmend, da sich die Liquidität langsam verstärkt in der Wirtschaft zeigt.

Sofern es zu einer Zinssenkung kommt, ist es tendenziell bullisch, auch wenn es schon teilweise eingepreist wurde und ein Sell-the-News-Event möglich ist. Sollte sich die Fed hingegen sogar für 50 Basispunkte entscheiden, ist mit einem noch bullischeren Umfeld zu rechnen, wobei die Anleger davon auch verunsichert werden könnten, da die Wirtschaftslage somit noch schlechter ist, insbesondere wegen der vielen Anpassungen, hohen Revisionen und Angestelltenskandale.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Das vierte Quartal sollte wieder deutlich bullischer für Bitcoin sein. Dann unterstützt auch wieder die Saisonalität stärker, sodass neue Allzeithochs von 130.930, 155.426, 165.842, 200.755 und sogar 241.876 USD möglich werden. Schließlich ist die Kaufkraft der ETFs und Bitcoin-Treasury Unternehmen viermal so stark wie der Halving-Effekt, welcher zuvor den Vierjahreszyklus begründete.

Zudem sollte nicht vergessen werden, wie stark das Interesse an Kryptos zugenommen hat. Denn während es zwischen den Jahren 2009 und 2024 lediglich 435 Mrd. USD an Mittelzuflüssen in Bitcoin waren, sind es allein seit 2024 625 Mrd. USD. Somit haben sich die Kapitalzuflüsse bei BTC um den Faktor 21,6x gesteigert und es hat bisher erst ein Bruchteil der Unternehmen, Institutionen, Regierungen und Zentralbanken investiert.

Investoren bereiten sich auf den nächsten großen BTC-Katalysator vor

Laut mehreren Berichten soll in dem vierten Quartal auch der Launch der Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper erfolgen. Diese vereint die Performanz von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von BTC, um somit das Blockchain-Trilemma zu lösen und ein besonders attraktives Ökosystem bereitzustellen.

Dabei kommt es an die hervorragenden Eigenschaften von Solana heran, dessen Chain Gebühren von weniger als 1 Cent und eine Bearbeitungszeit von wenigen Millisekunden verlangt. Dies gestaltet die tägliche Nutzung von Bitcoin deutlich attraktiver, wie an der Kasse, wo man nicht mehr mindestens für 10 Minuten die nächsten Kunden blockieren muss.

Somit kann sich BTC noch deutlich besser zur nächsten Weltleitwährung werden. Noch wesentlich chancenreicher halten viele jedoch das Potenzial, welches durch die Programmierbarkeit erreicht wird. Denn in dem Ökosystem sind Hochleistungsanwendungen möglich, die kaum von anderen Chains unterstützt werden.

Insbesondere in den wachstumsstarken Sektoren wie Tokenisierung, KI, Stablecoins und weiteren wird eine große Chance gesehen. Schließlich sollen diese in den nächsten Jahren bereits mehrere Billionen US-Dollar ausmachen. Sollte sich auch nur ein kleiner Anteil dessen auf Bitcoin Hyper ansiedeln, könnten früher Anleger besonders stark profitieren.

Daher ist es kein Wunder, dass sich der Vorverkauf so erfolgreich entwickelt und das Geld der Anleger magisch anzieht. Wer sich nun nicht beeilt, könnte zu spät zu der vermutlich vielversprechendsten Bitcoin-Erweiterung kommen, die zusammen mit der führenden Kryptowährung skalieren kann.

Nach einer Finanzierungssumme von 16,04 Mio. USD stehen die für Gebühren, Governance, Staking, Freischaltungen und mehr benötigten HYPER-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,012925 USD zum Kauf zur Verfügung. Interessierte können sie auch schon staken, um dynamische 71 % pro Jahr zu verdienen und durch die Angebotsbindung steiler Anstiege zu begünstigen. Zudem fördern die aktivitätsgebundenen Burnings langfristig den Kurs.

