Früher Einstieg: Warum günstige Krypto Presales Anleger locken

Der Kryptomarkt lebt von Dynamik, Spekulation und der Suche nach dem nächsten großen Wurf. Während etablierte Coins wie Bitcoin und Ethereum längst Milliardenbewertungen und damit ohne Hebel wenig Potenzial erreicht haben, richtet sich der Blick vieler Anleger auf frühe Presales. Hier sind die Einstiegspreise niedrig, die Gewinnchancen hoch - allerdings ebenso das Risiko. Gerade Memecoins spielen dabei eine große Rolle, da sie oft mit kleinen Einsätzen große Renditen ermöglichen können.

Projekte wie PepeNote zeigen, wie groß das Interesse an den möglichen High-Risern ist. Innerhalb von nur zwei Wochen flossen über 550.000 US-Dollar in den Presale. Das Besondere: Neben Ethereum oder BNB kann man auch per Kreditkarte oder Apple Pay investieren. Mit Einstiegspreisen um 0,0010 US-Dollar je Token lockt PepeNote Kleinanleger ebenso wie erfahrene Investoren.

Memecoin mit "Mine to Earn" Ansatz steht schon bei 1,1 Millionen Us-Dollar an Funding, Quelle: https://pepenode.io/dehome

Staking-Rewards als Turbo im Presale

Viele neue Presales setzen auf Staking-Programme, um Investoren von Beginn an zu binden. Bei PepeNote wurden zu Beginn über 2.900 Prozent Jahresrendite versprochen - ein Wert, der zwar schnell sinkt, aber frühe Käufer deutlich belohnt. Auf Tagesbasis entspricht das fast 8 Prozent Rendite, in nativen Token.

Eine beliebte Strategie sieht so aus: Das Investment wird sofort gestakt, die hohen Rewards laufen ein, und beim Launch wird das ursprüngliche Kapital entnommen. Wer etwa 1.000 Euro investiert, könnte nach einem Monat sein Startkapital zurückholen und gleichzeitig mit über 1.400 Euro im Projekt investiert bleiben. Damit reduziert sich das Risiko, während die Chance auf steigende Kurse erhalten bleibt.

Natürlich bleibt das Ganze spekulativ. Hohe Rewards sind nur in der Anfangsphase möglich und schmelzen dahin, je mehr Teilnehmer dazukommen. Zudem können Transaktionsgebühren beim Claiming schnell 50 US-Dollar betragen - ein Punkt, den viele Einsteiger unterschätzen. Auch das Timing ist wichtig, gerade zum Start eines Projektes ist der Preis hohen Schwankungen ausgesetzt.

Beispiel "Token6900": Nach dem Start hat der Coin schnell verloren, nach einem Tag war er fast 100 PRozent im Plus, Quelle: https://www.dextools.io

Bitcoin Hyper als "Bitcoin 2.0"?

Während PepeNote den klassischen Meme-Ansatz mit einem zusätzlichen "Mine-to-Earn"-Use Case verbindet, setzt Bitcoin Hyper (HYPER) auf eine viel technischere Vision. Das Projekt will die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit von Bitcoin vereinen. Innerhalb von nur 24 Stunden sammelte HYPER mit dieser Idee mehr als 200.000 US-Dollar ein, das Gesamtvolumen im Presale liegt schon über 16 Millionen US-Dollar.

Viele sehen darin eine Art "Bitcoin 2.0". Während BTC von 2010 bis heute um mehr als 227.000.000 Prozent gestiegen ist, sind solche Multiplikatoren inzwischen unmöglich. Bitcoin Hyper hingegen startet bei einem enorm niedrigen Einstiegspreis von aktuell rund 0,012925 US-Dollar pro Token. Mit seiner Layer-2-Struktur könnte es dezentrale Apps, NFTs oder DeFi direkt mit Bitcoin verknüpfen - aber zu Geschwindigkeiten, die man bisher nur von Solana kennt.

Ob HYPER tatsächlich der nächste große Wurf wird, ist offen. Doch der Vergleich mit Bitcoins frühen Tagen macht deutlich, warum viele Anleger jetzt aufspringen. Für Investoren, die auf die nächste "Bitcoin-Story" hoffen, ist HYPER einer der spannendsten Kandidaten.

Maxi Doge bringt den Meme-Hype zurück

Neben technisch ambitionierten Projekten sorgt auch der Meme-Sektor für Schlagzeilen. Maxi Doge ($MAXI) will dort anknüpfen, wo Dogecoin aufgehört hat. In weniger als sechs Wochen sammelte der Presale über 2,2 Millionen US-Dollar ein. Der Token kostet aktuell nur 0,0002575 US-Dollar, bevor in 11 Stunden die nächste Preiserhöhung ansteht.

Die Idee hinter MAXI: Den ursprünglichen Meme-Spirit zurückholen, den Dogecoin verloren hat, als er zu einem "seriösen" Blue-Chip wurde. Mit einer aggressiven Marketingstrategie, einem humorvollen Auftritt und der Vision von 1.000x-Potenzial soll MAXI die neue Spielwiese für risikofreudige Investoren werden. Erste Influencer sprechen bereits von der "Reinkarnation" des Doge-Hypes.

Maxi Doge investiert 40 Prozent des Kapitals in Marketing, Quelle: https://maxidogetoken.com/

Fazit

Günstige Presales sind die Spielwiese für Frühstarter im Kryptomarkt. PepeNote lockt mit enormen Staking Rewards und dem Versprechen, Memecoins wie Dogecoin oder Shiba Inu künftig minen zu können. Bitcoin Hyper bringt die Vision, das Bitcoin-Netzwerk mit Solana-Geschwindigkeit nutzbar zu machen, und zieht bereits Millionen an. Maxi Doge wiederum verkörpert den puren Meme-Charakter - chaotisch, witzig und voller Spekulation.

Ob einer dieser Presales wirklich die nächste große Erfolgsgeschichte wird, weiß niemand. Doch für Anleger, die auf hohe Risiken setzen und die Chance auf extreme Gewinne suchen, bieten gerade diese Projekte genau den Nervenkitzel, den der Kryptomarkt so oft verspricht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.