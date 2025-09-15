Krypto News: Cup-and-Handle-Pattern deutet auf massive Altcoin-Rallye hin

Der Altcoin-Markt zeigt nach längerer Durststrecke wieder klare Stärke. Immer mehr Indikatoren deuten darauf hin, dass sich eine neue Rallye anbahnt, allen voran ein markantes Cup-and-Handle-Pattern in der Gesamtmarktkapitalisierung. Sollte es hier zum Ausbruch kommen, könnte das den Startschuss für eine massive Altcoin-Season darstellen.

Altcoins gewinnen an Momentum und Cup-and-Handle-Pattern könnte bald ausbrechen

Am Altcoin-Markt gab es in den letzten Wochen bereits spannende Entwicklungen zu beobachten. Nachdem Bitcoin ein neues Allzeithoch bei über 124.000 $ erreichte und daraufhin zu konsolidieren begonnen hatte, erwachten viele Kryptos sozusagen aus dem Winterschlaf und generierten zum ersten Mal seit langem wieder deutliche Gewinne.

Gute Beispiele hierfür sind unter anderem SOL mit 25 % Gewinn im Monatsvergleich, XMR mit ebenfalls knapp 30 % monatlichem Gewinn oder auch WLD, der sich im Monatsvergleich sogar knapp 60 % im Plus befindet. Jüngere Altcoins wie M, PUMP oder MYX entfalten sogar eine noch deutlich größere Dynamik und vervielfachten ihren Wert im Verlauf des letzten Monats bereits.

Gleichzeitig ist der Altcoin-Season-Index in den letzten Wochen regelrecht in die Höhe geschossen. Von Tiefstständen bei 12 Punkten Ende Juni kletterte er inzwischen auf 80 Punkte und befindet sich damit sowohl im Bereich der Altcoin-Season, als auch auf dem höchsten Stand seit der letzten Altcoin-Rallye von Ende 2024.

Quelle: blockchaincenter.net

Besonders spannend ist nun, dass sich laut dem Analysten Ash Crypto im Altcoin-Chart der Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten Jahren ein Cup-and-Handle-Chart-Pattern gebildet hat. Selbiges wird dadurch charakterisiert, dass es eine obere Widerstandslinie gibt, welche das betreffende Asset oder der Markt zunächst nicht überwinden konnte. Nach einer längeren Korrekturphase gelingt es dann auch beim zweiten Versuch nicht. Es folgt eine deutlich kleinere dritte Korrekturphase, und beim dritten Versuch tendiert dieses Chartmuster dann häufig dazu, nach oben hin auszubrechen, wodurch sich die vorangegangene Rallye schließlich fortsetzt.

THE CLASSIC WEEKLY CUP & HANDLE BREAKOUT IS LOADING



Q4 WILL BE EPIC pic.twitter.com/eWX9Bt26nw - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 14, 2025

Im Falle des Altcoin-Marktes liegt diese Widerstandslinie bei den bisherigen Allzeithöchstständen der Marktkapitalisierung um die 1,15 Billionen $-Marke. Über dieses Niveau konnte der Markt seit 2021 nicht hinauswachsen. Falls das Interesse an Altcoins jedoch hoch bleibt, könnte diese Marke jetzt zum ersten Mal überschritten werden. Das, gepaart mit möglichen günstigen makroökonomischen Entwicklungen wie einer potenziellen Leitzinssenkung beim übermorgen erfolgenden FOMC-Meeting, könnte für viele Altcoins ein starkes Q4 mit deutlichen Kursanstiegen bedeuten.

Diese Coins gewinnen aktuell besonders stark an Boden

Coins, die dabei derzeit besonders gut positioniert sind, sind unter anderem SOL, DOGE und AVAX. Den Solana-Bullen gelang es im Verlauf des letzten Monats schließlich zum ersten Mal seit Beginn des Jahres wieder nachhaltig über die 200-$-Marke auszubrechen. Dabei scheint der Coin nun Fahrt in Richtung der 250-$-Marke aufzunehmen. Sollte das Kursniveau überwunden werden, würde einer Allzeithoch-Rallye wenig im Wege stehen.

Quelle: Coingecko.com

Auch DOGE ist zuletzt ein technisch wichtiger Durchbruch gelungen. Die Bullen schafften es, die 0,25-$-Marke nachhaltig zu überwinden und unternahmen jüngst sogar einen ersten Versuch, das 0,30-$-Niveau zu knacken. Damit wurden die Höchststände vom Mai und Juli überschritten, und als Nächstes könnte eine Rallye in Richtung eines neuen Jahreshochs um das 0,50-$-Niveau folgen.

Quelle: Coingecko.com

AVAX hat sich ebenfalls über einen wichtigen Widerstand gesteigert. Seit Januar war es den Bullen nie nachhaltig gelungen, über 25 $ auszubrechen, und es kam zwischenzeitlich sogar zu Rücksetzern auf den 15-$-Support. Am 10. September gelang jedoch der Ausbruch über die 25-$-Marke, und inzwischen wird AVAX schon wieder nahe dem 30-$-Niveau gehandelt.

Quelle: Coingecko.com

Im Szenario einer sich anbahnenden Altcoin-Season sind es vor allem auch junge Krypto-Projekte, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden, welche spannend für risikobereite Anleger sind.

SNORT könnte maßgeblich von Altcoin-Boom profitieren und befindet sich gerade noch im Presale

Das Krypto-Projekt Snorter zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet und Anleger in die native Kryptowährung so früh und so günstig wie möglich einsteigen können. Der Coin SNORT wurde noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet und ist heute ausschließlich über die offizielle Website von Snorter erhältlich.

Hier wird er aktuell im Presale zu einem rabattierten Festpreis an die Community verkauft. So wird Anlegern die Möglichkeit für einen frühen Einstieg gegeben, während die Entwickler sich auf der anderen Seite ein initiales Funding aufbauen können, um ihre Vision umzusetzen. Der Presale-Preis pro Token beträgt dabei nur 0,1045 $, und es kamen schon fast 4 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Die Presale-Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 119 % gestakt werden.

Quelle: Snorter-token.com

Ein weiterer Investitionsgrund neben dem frühen Einstiegszeitpunkt ist für viele Anleger auch die Utility, die die Entwickler mit dem Snorter Bot bieten wollen. Abgesehen vom Meme-Coin-Hype setzen sie nämlich auf Telegram-Trading. Das wird in letzter Zeit immer beliebter bei Anlegern, da es eine günstige und vor allem leicht zugängliche Alternative zum traditionellen Krypto-Handel über Krypto-Börsen darstellt.

Der Snorter Bot baut zudem auf der Solana Virtual Machine auf, was ihn günstiger und schneller machen soll als Konkurrenten wie Banana Gun. Das könnte dabei helfen, sich am Markt zu etablieren und langfristig zu wachsen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.