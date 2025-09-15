Luanda, Frankfurt (ots) -Mit frischem Design und starkem Symbolgehalt präsentiert Angola seine neue Markenidentität. Unter dem Leitmotiv "The Rhythm of Life" rückt das Tourismusministerium von Angola die Vielfalt des siebtgrößten Landes Afrikas in eine klare, einprägsame Bildsprache. Der neue Markenauftritt macht sichtbar, was Angola unverwechselbar macht: die Dynamik seiner Natur, die kulturelle Vielfalt seiner Menschen, die Seele seiner Musik und die Raffinesse seiner Kulinarik."Wir freuen uns, Angolas zielstrebigen Weg auf die internationale Tourismusbühne weiterführen zu dürfen", so Julia Kleber, CEO der KLEBER GROUP. "Die neue Identität bietet eine solide Basis, um Angolas einzigartigen Charakter zu präsentieren, und wir sind überzeugt, dass die Strategie bei den Zielgruppen in Großbritannien, Spanien, Polen und Südafrika Anklang finden wird. Angola ist ein bemerkenswertes Reiseziel, das darauf wartet, entdeckt zu werden."Diese vier Dimensionen beschreiben den Rhythmus Angolas und bilden die Grundlage des neuen Markenauftritts:- Natürlicher Rhythmus: Vom Donnern der spektakulären Kalandula Wasserfälle bis zur Stille der Namib-Wüste und dem wogenden Takt des Atlantiks.- Lebendiger Rhythmus: Geschichte, Menschen und Landschaften schaffen eine Intensität, die Reisende emotional berührt.- Menschlicher Rhythmus: Über 100 Ethnien leben in Angola im Einklang - ein kultureller Reichtum, der einzigartig in Afrika ist.- Musikalischer Rhythmus: Angola ist die Heimat von Kizomba, Semba und Kuduro - mitreißende Tänze und Klänge, die weit über die Landesgrenzen hinausgetragen werden.Angolas Tourismus-Logo ist bewusst als lebendiges Element gestaltet: flexibel einsetzbar, anpassungsfähig an verschiedene Kontexte und dennoch unverwechselbar. So präsentiert sich Angola visuell ebenso dynamisch, wie es das Land selbst ist.Die ausgewählten Farben unterstreichen diese Botschaft: Ein kräftiges Orange steht für Wärme und Vitalität, tiefes Grün für Natur und Ursprünglichkeit, leuchtendes Gelb für Energie und Optimismus, Schwarz für Stärke und Kontrast.Zur neuen Markenidentität gehört auch die neue offizielle Website www.angolatourism.com, auf der Besucher die visuelle Sprache des Landes interaktiv erleben, Inhalte zu Kultur, Natur sowie Kulinarik entdecken und alle Informationen für ihre Reiseplanung aus einer Hand erhalten.Unterstützt wird das visuelle Konzept durch eine klare, moderne Typografie sowie grafische Elemente, die die Vielseitigkeit und Lebendigkeit des Landes hervorheben. Ob auf Social Media, Messen und Großflächen oder im Merchandising - die neue Identität sorgt für einen konsistenten, internationalen Markenauftritt."Mit dem Relaunch setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des Tourismus in Angola. Unser Ziel ist es, die Einzigartigkeit und Vielfalt unseres Landes sichtbar zu machen und Reisende weltweit einzuladen, den Rhythmus Angolas mit allen Sinnen zu erleben", sagt Márcio de Jesus Lopes Daniel, Minister für Tourismus der Republik Angola.Die Essenz Angolas als aufstrebende Reisedestination sowie der Weg zur neuen Markenidentität werden nun auch im neuen Imagefilm (https://www.youtube.com/watch?v=LXEbZTZX0-Q) und Corporate-Brand-Video (https://www.youtube.com/watch?v=dtOoCy-XlHc) visuell erlebbar.Über AngolaAngola ist eines der letzten großen Abenteuer der Welt - ein verborgenes Juwel im Südwesten Afrikas, das mit unberührter Natur, kulturellem Reichtum und erstaunlicher Vielfalt begeistert. Als sechstgrößtes Land des afrikanischen Kontinents vereint Angola spektakuläre Landschaften - von üppigen Regenwäldern bis hin zu endlosen Wüsten - mit einer bewegten Geschichte, geprägt vom Königreich Kongo und dem portugiesischen Kolonialerbe. Die Hauptstadt Luanda, das Tor zum Atlantik, ist ein Schmelztiegel afrikanischer, portugiesischer und indigener Einflüsse, mit pulsierendem Großstadtleben und einer lebendigen Musik- und Tanzkultur. Mit dem neuen Slogan "Visit Angola - The Rhythm of Life" präsentiert sich die Destination als authentisches Reiseziel für Entdecker, Natur- und Kulturliebhaber. Wer Afrika abseits ausgetretener Pfade erleben möchte, findet hier echtes Neuland - voller Emotion, Rhythmus und Ursprünglichkeit. Weitere Informationen: www.angolatourism.comÜber KLEBER GROUPKLEBER GROUP ist eine international aufgestellte, integrierte Marketing- und Kommunikationsagentur mit über drei Jahrzehnten Erfahrung, spezialisiert auf Tourismus, Luxus und Lifestyle. Mit ihrem 360-Grad-Ansatz entwickelt die Agentur überzeugendes Storytelling, das Marken entlang der gesamten Customer Journey stärkt - in wirkungsvollen, datenorientierten Strategien, die direkt zu den Geschäftszielen der Kunden beitragen. Die KLEBER GROUP bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, um konsistente und einzigartige Markenerlebnisse zu schaffen. Dazu gehören Tourismus- und Lifestyle-Strategie und -Beratung, PR und Kommunikation, Repräsentation und Trademarketing sowie Social Media und Influencer-Marketing. Ergänzt wird das Portfolio durch CRM, Digital-/Affiliate-Marketing, Werbung und Mediaplanung, MICE & Corporate Travel, Cross-Marketing & Broadcast sowie Nachhaltigkeit & ESG. Darüber hinaus erweitert die KLEBER GROUP ihr Angebot um innovative Services wie AI Video und S-Buyer - ein strategisches Tool, das emotionale, verhaltensbezogene und symbolische Motive von Zielgruppen aufdeckt. Weitere Informationen: www.klebergroup.comPressekontakt:Anke MöllerSenior PR ManagerE-Mail: anke.moeller@klebergroup.comT.: +49 172 6170877Aline VitzthumSenior PR ConsultantE-Mail: aline.vitzthum@klebergroup.comT.: +49 173 653 29 86Original-Content von: Ministry of Tourism of Angola, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180918/6118171