Potsdam (ots) -Zwei Tage volles Programm für Kinder und FamilienSpiel, Spaß, Action und jede Menge Mitmach-Momente: das war RABATZ - Das Radio TEDDY-Familienfestival im FEZ-Berlin. Am vergangenen Wochenende strömten tausende Kinder mit ihren Familien auf das Festivalgelände. Von früh bis spät erlebten sie nonstop auf zwei Bühnen ein buntes Programm mit Stars der Kindermusik-Szene wie Honigkuchenpferde, Anton, Frank & seine Freunde, 3Berlin, herrH, Ich & Herr Meyer, Mirkos Liederbande, Ulk der kleine Sternenjunge und Simon sagt sowie dem Cast des Musicals Bibi & Tina- die außerirdische Hitparade. Mit dabei: das energiegeladene Radio TEDDY-Moderatorenteam, das live durch die beiden Festivaltage führte.Action, Mitmachen, StaunenEinfach überwältigend, wie viele Aktionen es gab: Häuser bauen mit Schaumstoff-Ziegeln, balancieren auf dem Parcours mit Hüpfball und "wilder Kirsche" auf dem Holzlöffel, Torwandschießen für flinke Füße und scharfes Zielen, fast baden gehen beim "Enten angeln". Im Dino-Wald begaben sich die Kinder auf eine spannende Urzeit-Entdeckungsreise. Eigene kleine Hörspiele produzieren oder sogar live im mobilen Radio TEDDY-Studio auf Sendung gehen - Langeweile hatte hier keine Chance.Musik, Kuschelkissen und KreischalarmFür musikalische Highlights sorgten Mitmach-Konzerte im riesigen Zelt auf knallroten Riesenkuschelkissen bei Mirkos Liederbande - inklusive Überraschungsinstrumenten. Tobe-Stimmung herrschte bei der großen Kissenschlacht mit der Band 3Berlin. Auf der gigantischen Wasserbühne wurden die Sieger der Radio TEDDY-Talentshow gekürt. Und dann: Kreischalarm, als der Musical-Cast von Bibi & Tina mit seinen Hits die Bühne rockte.Große Gewinne und ein unvergessliches FinaleOb am riesigen Glücksrad tolle Preise gewinnen oder beim Mitmach-Zelt unter funkelndem Sternenhimmel - überall lange Schlangen und strahlende Kinderaugen. Zum Finale versammelten sich noch einmal alle Künstler mit dem Publikum und der zauberhaften Sängerin Celina und performten gemeinsam den eigens von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange komponierten Festival-Song "RABATZ". Ein Gänsehaut-Moment, der für alle unvergesslich bleibt.Dank und AusblickDie Begeisterung war riesig - und sie hat auch Programmchef Roland Lehmann nachhaltig beeindruckt: "Es ist überwältigend, dass Familien bis zu 600 Kilometer gereist sind, um Radio TEDDY live zu erleben. Unser herzlicher Dank geht an die starken Partner, die RABATZ erst möglich machen. So konnten wir ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie schaffen - und das bei freiem Eintritt für alle."Und das Beste: Schon jetzt steht fest, dass es auch im nächsten Jahr wieder heißt: Vorhang auf für RABATZ -Das Radio TEDDY-Familienfestival!Großer Dank an unsere Partner: die Berliner Sparkasse als Hauptsponsor, Möbel Höffner, Kinder Em-eukal, Picnic, HABA, ALBA, MBB Massivhaus, Bio Kids, STABILO, DRK Blutspendedienst Nord-Ost, Stiftung EAR, Anio, JUMP HOUSE u. v. a. Erst durch ihre Unterstützung wurde das RABATZ - Das Radio TEDDY-Familienfestival möglich gemacht.Pressekontakt:Christel Tempel, Leiterin Marketing/Presse-/ÖffentilchkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 59 * E-Mail: c.tempel@radioteddy.deKerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/6118168