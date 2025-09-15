Dänemark (ots) -Omada A/S ("Omada") gibt die Verfügbarkeit des Omada Cloud Application Gateway (https://omadaidentity.com/products/connectivity/cloud-application-gateway/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=press+release) bekannt. Dieses aus Unternehmenssicht selbstgehostete Gateway für sichere Verbindungen der nächsten Generation ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Omada Identity Cloud (https://omadaidentity.com/products/omada-identity-cloud/?utm_source=other+digital&utm_medium=referral&utm_campaign=press+release) und lokalen oder in der Cloud gehosteten Zielsystemen - ohne Änderungen an den Firewall-Konfigurationen und mit Zero Trust-Ausrichtung.Das Cloud Application Gateway bietet Unternehmen folgende Vorteile:- Niedrige Betriebskosten: Das Cloud Application Gateway von Omada kann ressourcenschonend implementiert werden und bietet Over-the-Air-Updates, die automatisch direkt über das Omada Cloud Management Portal bereitgestellt und vorkonfiguriert werden.- Flexibilität bei der Bereitstellung: Omada hat das Cloud Application Gateway für einfache Bereitstellung und CI/CD-Integration entwickelt, indem es als Docker-Image auf Docker Hub gepackt und veröffentlicht wurde, um den Kunden die schnellstmögliche Einrichtung zu ermöglichen. Es kann in Netzwerken nahe des zu verwaltenden Zielsystems eingerichtet werden. Die Bereitstellung erfolgt (auch in mehreren Umgebungen) schnell und dauert im Schnitt weniger als 30 Minuten.- Vertraulichkeit von sensiblen Daten: Kunden können ihre eigenen kryptografischen Schlüssel verwenden - Bring your own Key (BYOK) -, die von ihrem eigenen Tresoranbieter wie Hashicorp oder Azure Key Vault verwaltet werden, was bedeutet, dass vertrauliche Informationen innerhalb der Omada Identity Cloud verschlüsselt sind und nur vom Kunden entschlüsselt werden können.- Einfache Integration: Omada Cloud Application Gateway bietet Flexibilität beim Aufbau benutzerdefinierter Integrationen in Zielsysteme mithilfe einfacher Skripte und/oder Bibliotheken von Drittanbietern.Michael Garrett, CEO, Omada: "Das Omada Cloud Application Gateway ist ein bedeutender Fortschritt, um Kunden eine sichere, effiziente und einfach zu verwaltende Verbindung zur Omada Identity Cloud zu bieten. Da keine komplexen Firewall-Änderungen mehr erforderlich sind und die Verschlüsselungsschlüssel in den Händen der Kunden liegen, machen wir die Unternehmensintegration sowohl sicherer als auch einfacher."Weitere Informationen finden Sie hier (https://omadaidentity.com/resources/product-brief/cloud-application-gateway).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGTelefon: 089-74747058-0E-Mail: omada@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Omada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137122/6118180